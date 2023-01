¿Matías Mier cambió la ‘M’ por la ‘V’? Así fue la dedicatoria que hizo tras su primer gol en Indonesia

La separación de Melissa Martínez y Matías Mier ha dado mucho de qué hablar. No solo por la supuesta infidelidad del jugador con una joven menor, que pertenecía al equipo de prensa de Santa Fe, sino también porque todo el peso público lo ha cargado Melissa, quien aunque se ha dejado ver soltera en redes sociales y sobrellevando su divorcio, solo se pronunció cuando los periodistas del programa de chismes Lo sé todo la acorralaron para una entrevista mientras ella trabajaba en un proyecto de publicidad.

“Déjenme trabajar y vivir. No interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido. La vida es más que un capítulo y no todo se remite a eso. Felicidades si ustedes viven de pelea con el mundo, pero no todos somos así!!! Mientras yo trato de sacar proyectos adelante, ustedes inventan peleas imaginarias que les repito NO EXISTEN, una mujer como yo solo puede aportar cosas más positivas a una sociedad bastante golpeada por problemas reales”, ha sido su único comentario en lo que tiene que ver con su expareja.

Recientemente, la mamá de Matías Mier, Rosa Codina, publicó una foto con sus hijos, su esposo y su nueva nuera. En la descripción de la foto se lee: “Dios es bueno y, por eso, hoy somos felices”. ¿Indirecta para Melissa?

La publicación despertó la furia en las amigas de Melissa.

“¿Novia? ¡¡¡¡Que falta de respeto con la persona que estuvo con él y con sus papás apoyándolos!!!! ¿Esos señores qué? Por Dios, ¡¡¡cómo se equivoca uno con la gente!!!”, afirmó Ana Karina Soto, presentadora de RCN.

Tatiana Franko, amiga de la periodista deportiva, tampoco se quedó callada: “Wooooow! ¿Suben foto familiar y los papeles de divorcio ni han salido? ¡¡HAY NIVELESSSS DE NIVELES!!”.

Matías Mier se fue al fútbol de Indonesia a jugar al Bhayangkara F.C. y en su debut ya marcó el primer gol contra el Persatuan Sepak en la derrota 2 a 1.

La primera anotación del partido fue desde el punto penal por parte del uruguayo. En la celebración el exesposo de Melissa hizo un gesto con los dedos que parece la V cuando celebró con sus compañeros. ¿Dedicó el gol a Valentina Rendón? Cuando estaba con Melissa, la M con las dos manos era su celebración cada que se reportaba en el arco rival.

Matías Mier debutó con gol de penal en la liga de Indonesia 🇮🇩 con su nuevo equipo el Bhayangkhara FC pic.twitter.com/z3vKzSdApW — Guillermo Arango (@guilloarango) January 23, 2023

Una vez salió a la luz la imagen de la exsuegra de Melissa y el nuevo amor de Matías, las miradas se giraron hacia Melissa Martínez, quien habría reaccionado, supuestamente, de una forma inesperada a este contenido de redes sociales. Pese a que no fue nada directo, los fanáticos aseguraron que podría tratarse de una respuesta a lo que actualmente está viviendo la celebridad.

Según se observó en el post, Martínez apareció en una historia de su cuenta oficial de Instagram posando para una instantánea con un ramo de flores, mostrando lo feliz que estaba. La periodista deportiva no ubicó ningún texto en el postal, pero sí aprovechó para ambientarla con una comentada canción.

De acuerdo con lo que se detalló, la presentadora compartió su imagen con la canción Flowers, de Miley Cyrus, la cual se enfoca en el amor propio, en la aceptación y en la superación de un amor que no hacía bien del todo. Esta letra desató una ola de noticias y publicaciones en redes sociales, ya que sus fans siguieron el proceso personal que la marcó tras la ruptura y separación de Liam Hemsworth.