Pareja de Matías Mier habría reaccionado a declaraciones de Melissa Martínez sobre la ruptura: “El peor hombre”

Melissa Martínez ha estado en el centro de la atención mediática por aspectos relacionados con su vida personal. En su momento, la empresaria —quien también cuenta con su propia línea de ropa— generó conversación tras su ruptura con el futbolista Matías Mier, quien en ese entonces hacía parte de Independiente Santa Fe.

Melissa Martínez habló sobre Matías Mier y destapó la verdad de su separación: “A los 4 días había firmado mi divorcio”

Aunque inicialmente no se conocieron detalles de lo sucedido, la comunicadora decidió hablar abiertamente y contar cómo cambió su vida después de la separación. La reconocida figura participó en el programa Se dice de mí, donde reveló lo ocurrido.

Según lo expuesto en este formato de Caracol Televisión, relató el momento en que descubrió la infidelidad de su expareja, señalando que todo ocurrió en dos episodios clave.

“Me enteré de dos formas. Primero, estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso siento que fue duro”, dijo.

“A pesar de todo yo lo único que necesitaba después de ese adiós era una disculpa, ya no, pero en ese momento, como estaba todo tan reciente, yo decía: ‘si tan solo cogiera el teléfono y dijera lo siento por lo que pasó’, para mí estaba cerrado. Me tocó cerrar sola esa herida”, concluyó.

Reacción de la pareja de Matías Mier

De acuerdo con lo que quedó registrado, Valentina Rendón, actual pareja de Matías Mier, habría reaccionado a las declaraciones que dio la presentadora al programa de televisión.

La mujer compartió un particular post, el cual mostraba al exfutbolista con su pequeño hijo, compartiendo en toda clase de contextos y actividades. Lo curioso fue el mensaje que ubicó dentro de las imágenes, haciendo referencia a quienes lo señalan por ser “mal hombre”.

“El peor hombre del mundo un día cualquiera”, escribió, usando estas palabras como defensa de su pareja sentimental.

La pareja del uruguayo aprovechó para remarcar su amor y apoyo hacia él, indicando cuánto lo quería y el significado que tenía en su vida.

“Eres el tipo de riqueza que el dinero no puede comprar, te amamos“, escribió en el pie de foto del post.

Aunque nunca mencionó nada relacionado a Melissa Martínez, los usuarios lo tomaron como una respuesta tras la entrevista que se publicó el pasado sábado 21 de marzo.

Por el momento el exfutbolista no se ha pronunciado ni ha entregado sus declaraciones. Valentina Rendón limitó los comentarios en el post, evitando recibir críticas u opiniones.