Melissa Martínez despejó las dudas y respondió si “un clavo saca otro clavo”

La vida afectiva de la periodista Melissa Martínez tomó gran relevancia desde que se casó con el futbolista Matías Mier, de quien se separó meses después; de allí en adelante, tanto el corazón de la barranquillera como los movimientos del deportista han acaparado los titulares de la prensa rosa.

Martínez también se ha encargado de mantener vivas las incógnitas sobre su presente y futuro amoroso, pues contantemente comparte fotos o historias en su perfil de Instagram que no solo dan cuenta de su belleza, sino de la tranquilidad que ha encontrado luego de atravesar por unos meses complicados debido a su separación.

La última actividad de la también presentadora estuvo relacionada con el famoso sticker de preguntas que las celebridades activan en sus perfiles; allí, como era de esperarse, sus seguidores no se aguantaron las ganas de saber cómo estaba su corazón y si pensaba en entablar una nueva relación amorosa.

2022 fue uno de los años más 'movidos' para la periodista deportiva. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Martínez, como siempre, respondió las preguntas y resolvió las dudas de sus fans; la única condición es que ella pudiera responder con un sí o un no. De inmediato, sus casi tres millones de seguidores comenzaron a lanzar sus inquietudes.

Una de ellas fue directa: “¿Un calvo saca otro clavo?”, fue una de las preguntas a las que la periodista reaccionó sin pensarlo dos veces. El internauta le indicó que si para olvidar a alguien era necesario iniciar otra relación y la barranquillera dijo que no.

En seguida, también le preguntaron si había alguien intentando conquistar su corazón, a lo que ella, sin bacilar, entregó un Sí y agregó un “empre”, encargándose de formar la palabra “siempre”.

Sobre as segundas oportunidades, Martínez dejó claro, con una imagen, lo que ella pensaba: allí no utilizó un sí o un no, sino simplemente una foto en la que se leía “déjalo ir”. Además, aclaró en otra de sus respuestas, que ella no odia a nadie.

Otro seguidor que participó en la actividad quiso ser mucho más trascendental y le preguntó si todo lo que estaba viviendo era " parte del propósito de Dios” en su vida, a lo que entregó un Sí como respuesta y agregó que creía en el karma, lo que muchos tomaron cono una indirecta a su expareja Matías Mier.

Por último, entregó una noticia sobre su lugar de residencia y allí volvió a hacer alusión tácita a su expareja; Martínez anunció que se mudará de casa, pero que no necesita irse del país para rehacer su vida, lo que muchos asimilaron con una nueva indirecta al ex independiente Santa Fe, quien este año viajó para hacer parte disputar la liga de indonesia.

La periodista llegó directo de Qatar a trabajar en TV. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Dedicatoria de Matías Mier en su debut

Matías Mier se fue al fútbol de Indonesia a jugar al Bhayangkara F.C. y en su debut ya marcó el primer gol contra el Persatuan Sepak en la derrota 2 a 1.

La primera anotación del partido fue desde el punto penal por parte del uruguayo. En la celebración el exesposo de Melissa hizo un gesto con los dedos que parece la V cuando celebró con sus compañeros. ¿Dedicó el gol a Valentina Rendón? Cuando estaba con Melissa, la M con las dos manos era su celebración cada que se reportaba en el arco rival.

Matías Mier anota su primer gol en Indonesia - Foto: @garudasiar

Recientemente, la mamá de Matías Mier, Rosa Codina, publicó una foto con sus hijos, su esposo y su nueva nuera. En la descripción de la foto se lee: “Dios es bueno y, por eso, hoy somos felices”. ¿Indirecta para Melissa?

La publicación despertó la furia en las amigas de Melissa.

“¿Novia? ¡¡¡¡Que falta de respeto con la persona que estuvo con él y con sus papás apoyándolos!!!! ¿Esos señores qué? Por Dios, ¡¡¡cómo se equivoca uno con la gente!!!”, afirmó Ana Karina Soto, presentadora de RCN.

Tatiana Franko, amiga de la periodista deportiva, tampoco se quedó callada: “Wooooow! ¿Suben foto familiar y los papeles de divorcio ni han salido? ¡¡HAY NIVELESSSS DE NIVELES!!”.