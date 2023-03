Ana María Trujillo dejó la fama para disfrutar su vida con su ‘sugar daddy’

Ana María Trujillo es reconocida en el mundo de la farándula por interpretar a Manuela Sáenz en la reconocida novela La quiero a morir. Asimismo, formó parte del programa Día a día de Caracol Televisión, razón por la cual ganó muchos seguidores.

Fue una reconocida presentadora que ahora vive una vida tranquila lejos de las pantallas.

No obstante, la talentosa actriz en su momento estuvo en el centro de la polémica, y fue cuando se divorció de Francisco Cardona, hermano del actor Manolo Cardona. Según Trujillo, la razón principal de la separación fue que Cardona le fue infiel. Además, indicó en el programa ‘Se dice de mí' que una amiga cercana a ella la llamó para contarle la situación.

En ese sentido, Trujillo también afirmó que luego de varios años conoció al empresario José Francisco Arata. “Pasa el tiempo y me empieza llamar para salir, pero yo no quería salir con él porque me parecía mayor”, manifestó Trujillo. Sin embargo, con el paso del tiempo aceptó una de sus invitaciones hasta que se ganó su corazón.

Ana María Trujillo y su actual esposo. - Foto: instagram anamariatrujilloficial

En el año 2015 contrajo matrimonio con él y esto frenó su carrera en la televisión colombiana, luego de grandes apariciones en canales como Caracol y RCN. Los planes de la vida de Ana María Trujillo cambiaron y ahora lleva todo con más calma y tranquilidad.

A través de sus redes sociales suele mostrar lo que vive junto a su pareja y no faltan los comentarios de quienes aseguran que su esposo se ve muy mayor para ella, puesto que se llevan 12 años de diferencia. Ella tiene 52 y él tiene 64, por lo cual ya luce canas en su cabello y en su barba.

“Yo digo que la gente que le quiere hacer daño a uno por medio de las redes o de cualquier manera tiene que ser muy miserable para decir: ‘Muy lindo tu papá’, cuando saben que no es mi papá, sino que es mi esposo”, contó la mujer en la entrevista que le realizaron en Se dice de mí.

Algunos le escriben que es su sugar daddy y por ello José Francisco Arata no ha dudado en responder de manera graciosa a los mensajes, asegurando sentirse orgulloso de serlo. “Yo estoy muy orgulloso de ser su sugar daddy. Es más, yo me presento, cuando nos presentamos, mira: ‘Yo soy su ‘sugar daddy’. Ella tiene 35 y yo 72′, para que se vea la diferencia bien marcada”, aseveró.

La pareja se lleva 12 años de diferencia. - Foto: Jet-Set

Finalmente, ellos mismos contaron que duraron tres años de novios y luego se comprometieron en Punta Cana. De igual manera, actualmente viven en República Dominicana y el cambio ha sido drástico, pues ella se dedicó al hogar.

“Hoy en día soy ama de casa, soy mamá, que no lo había sido, y soy la PR de mi esposo, soy la relacionista pública de él”, pues Ana María le ayuda a él en sus empresas.

Además, su pareja añadió: “Estamos viviendo en el paraíso. Estamos conscientes de que esto es una burbuja. Aquí se vive con otro nivel de estrés. Aquí el estrés hay que generarlo”.

A través de sus redes sociales, Ana María comparte las cosas que hace con su esposo, entre esas bucear, pues aprovechan que viven en una ciudad que tiene la cercanía del mar y allí pueden practicar todo tipo de actividades náuticas.

“Al hombre que me devolvió la sonrisa y para siempre… to Plutón and back amor mío.♥️♥️”, escribió en una de las imágenes que Trujillo publicó en su feed donde muchos apoyaron el amor que se demuestran.

