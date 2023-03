“Me siento orgullosa”: Paola Jara se destapó y respondió a las constantes críticas que ha recibido

Paola Jara es una cantante colombiana que representa a las mujeres en el género de la música ranchera, la artista suele ser muy activa en su cuenta personal de Instagram donde comparte anécdotas, consejos y rutinas de ejercicios con sus seguidores; además, varios de ellos siguen desde cerca la relación que sostiene con el también cantante de música popular Jessi Uribe.

Recientemente, la artista compartió una serie de fotografías con un contundente mensaje dirigido a aquellas personas que no paran de criticarla, bien sea por su edad, su manera de vestir, el color que usan en su vestimenta e incluso su físico.

En medio del carrete de fotos, la artista compartió fotografías de sus más recientes presentaciones en donde muestra al detalle las “imperfecciones” que tanto le critican.

La mujer, por medio de la descripción, con la que compartió las fotografías, aseguró sentirse orgullosa de lo que es hoy en día y manifestó que se acepta tal y como es y con las cosas que van trayendo el pasar de los años, como las arrugas, las celulitis y algunos gorditos.

“Que la espalda arrugada, que los gordos, qué ridícula, que porque de negro a toda hora, y si utilizo colores, que, si me creo de 15 que madure, que ya se me notan los años y ni hablar de los insultos. Miren a Dios, le doy gracias por mis años que jamás me los he quitado y me siento orgullosa de ellos, con cada arruga, con celulitis, con gordito, con todo lo que conlleva el paso de los años”.

Paola Jara le contestó de manera contundente a quienes la critican. - Foto: cuenta de instagram @paolajarapj

En medio de su relato, la cantante manifestó que espera disfrutar de muchos años más de vida y espera que su paso por este plano terrenal culmine haciendo lo que más ama, cantar.

“Soy feliz y me siento afortunada porque los años son experiencia y sobre todo agradezco por cada día de vida, Dios quiera que sea hasta que no me quepa una arruga más y ojalá cantando”.

La mujer agregó que se siente orgullosa de sus aciertos y desaciertos; también manifestó que no está pendiente de la vida de nadie, razón por la que invitó a sus seguidores a hacer lo mismo.

“Orgullosa de cada meta que he alcanzado, de mi trabajo, de los errores y los aciertos. Me disfruto el camino, mi proceso, no ando juzgando, ni envidiando y mucho menos criticando a nadie. Vivamos y dejemos vivir”.

Para finalizar, la mujer aseguró que para fortuna de ella, los buenos siempre son más y le expresó todo su amor y gratitud a sus fanáticos y a quienes la acompañan en cada una de sus presentaciones.

“Y aquí los buenos somos más! Feliz noche mi familia de Instagram, los quiero, un abrazo muy fuerte a quienes me acompañan a cada uno de mis conciertos, ustedes son mi motor”.

“Me eché al país encima”: Jessi Uribe sobre su relación con Paola Jara

Jessi Uribe es un exponente de la música popular, reconocido en el país porque ayudó a marcar un antes y un después en el género desde que mostró su talento en el reality de Caracol Televisión A otro nivel. No ganó, pero sí logró cautivar a millones de seguidores y fans que lo mantuvieron en el radar hasta hoy.

Sin embargo, esa relación de Uribe y sus fans ha tenido varias recaídas, una de ellas causada porque él terminó su largo matrimonio con Sandra Barrios para estar con Paola Jara.

La dupla de artistas se dieron un descanso en Cartagena. - Foto: Instagram: @paolajarapj

En una reciente entrevista con la emisora Tropicana, el bumangués se sinceró sobre lo que ha tenido que vivir desde que eligió darle rienda suelta a su amor con Jara y acerca de lo consciente que es de las consecuencias de su decisión. Entre ellas, está el desacuerdo de muchos de sus fans, dolor que dice sí se sintió en sus redes sociales y algunos shows, donde no faltaron las críticas y los abucheos.

“Me eché al país encima, por ser feliz… Dios sabe lo que hace, cuando uno está feliz”, afirmó el bumangués cuando se le preguntó por lo más loco que ha hecho por amor, haciendo referencia al momento en que decidió mostrar a la luz pública su amorío con Jara. En ese momento, en el que el artista aún mantenía una relación sentimental con Barrios, quien se habría enterado de la infidelidad a través de los programas de chismes y entretenimiento, la información se filtró primero, antes de que el cantante pudiera arreglar las cosas por el camino del diálogo.