Llueven críticas contra Jessi Uribe y Paola Jara por su celebración de San Valentín

Jessi Uribe y Paola Jara son una de las parejas más seguidas y reconocidas en el mundo de la farándula colombiana. Ambos no solo comparten el amor mutuo que sienten el uno por el otro, sino la admiración y el colegaje, ya que cada uno de ellos representa a nivel artístico a la música popular.

En medio de la celebración de San Valentín, Paola Jara compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram del día en el que se casó con Jessi Uribe, esto como una manera para conmemorar la festividad que se lleva a cabo anualmente, todos los 14 de febrero, el día de San Valentín.

“De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días amor de mi vida ❤️🙌🏻 feliz día mi amor lindo 🌹🌹❤️@jessiuribe3 te amo ❤️#sanvalentin#14defebrero“, fue la frase con la que la artista paisa acompañó la imagen.

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Varios de los seguidores de Paola la criticaron por celebrar esta fecha, ya que es una festividad que se lleva a cabo en Estados Unidos; además, aprovecharon para recordarle que en Colombia la festividad similar a esa, se celebra en el mes de septiembre y se le conoce como el Día del Amor y la Amistad.

La dupla de artistas se dieron un descanso en Cartagena. - Foto: Instagram: @paolajarapj

“Repitan conmigo… en Colombia no se celebra el amor y amistad hoy… no seamos ridículos, los gringos nos miran raro. Allá no se celebra amor y amistad en septiembre”, “¿Quién dijo que en Colombia se celebra el día de san Valentín?, no, pues, los gringos”, “Aquí se celebra Amor y amistad en septiembre” y “Que mañes, eso no se celebra en Colombia”, fueron los comentarios ácidos que le dejaron a Jara en su post.

Pese a esto, algunos fanáticos de la cantante defendieron que celebrará este día y le desearon éxitos en su relación con Jessi Uribe.

Jessi Uribe y Paola Jara, conmemoraron su aniversario. - Foto: Instagram @jessiuribe3

“Hermosos el Todopoderoso 💜 siga llenando sus caminos 💞 de amorrrr”, “Dios los bendiga siempre con mucha salud y mucho amor. Los mantenga unidos hasta la eternidad”,“Que hermosa pareja Dios permita que ese gran amor se acreciente día a día más y más y sigan siendo ejemplo de perseverancia, constancia, amor mutuo, sinceridad, compromiso, respeto y lleno de infinitos detalles que les alegre minuto a minuto la vida… bendiciones del creador😇😇😇🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🌷🌹🥰🥰🥰🥰🥰”.

“Cumpliendo sueños”: Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron un nuevo negocio juntos

Recientemente, la pareja por medio de la cuenta personal en Instagram de la cantante le contaron a sus seguidores que habían tomado la decisión de emprender en un nuevo negocio; sin embargo, no recibieron el apoyo que esperaban por parte de sus fanáticos.

Por medio de una historia, la cantante mostró el que sería el nuevo estudio de grabación donde ambos compondrían y harían música. “Pronto también nuestro estudio de grabación. Cumpliendo sueños juntos”, escribió la artista en el post mientras se escuchaba de fondo su tema ‘Ve y dile’.

Luego de la publicación y el anuncio de la cantante varios seguidores de la pareja se mostraron poco contentos e inconformes con la decisión. Varias cuentas de entretenimiento han reposteado la foto de la historia de Paola y estos son algunos de los comentarios negativos, pero también positivos que recibió la pareja.

“Esperemos hasta cuando les dura el ‘amor’ si es que se puede llamar amor. Ya los escucho separando bienes”, “Para que sigan cantando y grabando las canciones de otros” y “El estudio de grabación debería llamarse ‘los traidores’”.”Felicidades para que sigan cantando y grabando las canciones de otros”, se lee en los comentarios.