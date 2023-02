“Cumpliendo sueños”: Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron un nuevo negocio juntos

Paola Jara y Jessi Uribe conforman una de las parejas más comentadas, mencionadas y seguidas de la farándula colombiana. La pareja no solo comparte su amor y admiración por el otro sino que son colegas, ya que ambos son cantantes del mismo género musical.

Recientemente, la pareja por medio de la cuenta personal en Instagram de la cantante le contaron a sus seguidores que habían tomado la decisión de emprender en un nuevo negocio; sin embargo, no recibieron el apoyo que esperaban por parte de sus fanáticos.

Por medio de una historia, la cantante mostró el que sería el nuevo estudio de grabación donde ambos compondrían y harían música. “Pronto también nuestro estudio de grabación. Cumpliendo sueños juntos”, escribió la artista en el post mientras se escuchaba de fondo su tema ‘Ve y dile’.

La dupla de artistas. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Luego de la publicación y el anuncio de la cantante varios seguidores de la pareja se mostraron poco contentos e inconformes con la decisión. Varias cuentas de entretenimiento han reposteado la foto de la historia de Paola y estos son algunos de los comentarios negativos, pero también positivos que recibió la pareja.

“Esperemos hasta cuando les dura el ‘amor’ si es que se puede llamar amor. Ya los escucho separando bienes”, “Para que sigan cantando y grabando las canciones de otros” y “El estudio de grabación debería llamarse ‘los traidores’”.“Felicidades para que sigan cantando y grabando las canciones de otros”, se lee en los comentarios.

Comparan a Jessi Uribe con Yina Calderón por drástico cambio de look

Jessi Uribe es uno de los cantantes más queridos por todos los amantes de la música popular, siendo uno de los exponentes de la nueva camada del género más relevantes en la escena actual, gracias a sus grandes éxitos como Matemos las ganas, Si me ven llorando y Dulce pecado, que suenan en todas las emisoras del país.

Sin embargo, Jessi sabe que su talento lo puede complementar muy bien con su apariencia física, que ha sido una de las que más le ha hecho ganar fanaticada en todos los rincones de Colombia y más en las redes sociales, donde ya acumula más de 6.1 millones de seguidores en Instagram. En plataformas digitales no solo muestra partes de sus conciertos y los avances de sus nuevos sencillos, sino también se destaca por dejar mucha piel a la vista.

El cantante sabe muy bien lo que tiene y por eso se hace este tipo de instantáneas. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

Pues esta vez, el artista está dando de qué hablar tras publicar un video en el que dejó ver su cambio de look, al dejar atrás el color castaño y tinturar su cabello de rojo.

Ante la publicación, como era de esperarse, los comentarios y las opiniones de los internautas no se hicieron esperar, pues la nueva apariencia del artista de música popular sorprendió a muchos. Unos por su parte aplaudieron la decisión arriesgada de su cambio de color. Otros, por el contrario, no estuvieron muy de acuerdo con que la tintura de su cabellera, e incluso llegaron a compararlo con una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales, Yina Calderón.

Los usuarios comparan a Jessi Uribe con Yina Calderón por su color de cabello. - Foto: Fotos tomadas de Instagram @jessiuribe3 y @yinacalderondjoficial

“Tú con ese rojo y yo con este antojo”, “No me gusta ese color de pelo, no te pega”, “Jessi, no se enloquezca pintándose el cabello, así como está, está bien”, “Ya se está pareciendo a Yina Calderón con tanta pintadera”, “Creo que tener dinero en ocasiones los daña qué mala decisión no sé ve bien” y “Todo te queda precioso”, fueron algunos mensajes de los usuarios.