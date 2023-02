Jessi Uribe vuelve a intentar ponerse en forma y lo retrata de la forma más sexy posible

Jessi Uribe es uno de los cantantes más queridos por todos los amantes de la música popular, siendo uno de los exponentes de la nueva camada del género más relevantes en la escena actual, gracias a sus grandes éxitos como Matemos las ganas, Si me ven llorando y Dulce pecado, que suenan en todas las emisoras del país.

Sin embargo, Jessi sabe que su talento lo puede complementar muy bien con su apariencia física, que ha sido una de las que más le ha hecho ganar fanaticada en todos los rincones de Colombia y más en las redes sociales, donde ya acumula más de 6.1 millones de seguidores en Instagram, donde no solo muestra partes de sus conciertos y los avances de sus nuevos sencillos, sino que también se decanta por dejar mucha piel a la vista.

El cantante sabe que su cuerpo es muy apetecido en redes. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

Una de las excusas que el bumangués usa para mostrar más de la cuenta es el ejercicio, actividad que ha intentado adoptar para su vida en decenas de ocasiones sin ningún éxito, pero aun así él insiste, pues sabe muy bien que su salud merece un cuerpo más saludable, tonificado y con un grado de masa muscular mucho más elevado que el de su nivel de grasa.

Uribe hará una gira por Europa este 2023 visitando ciudades como Madrid, Barcelona, París y otras que aún no ha confirmado. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

Por eso Jessi ha vuelto a los gimnasios para intentar mantener una figura más sana y tonificada de la que tiene, haciendo ejercicios cardiovasculares como correr en bandas caminadoras y de fuerza en poleas y con mancuernas, luciendo camisetas muy ajustadas y pantalonetas que él mismo recoge para que le quede al nivel de sus atributos masculinos.

Así pues, el cantante hace lo posible para que sus partes íntimas y sus músculos que den a la vista de todos sus fanáticos, quienes obviamente comentan todo al respecto del intérprete de La culpa, unos apoyando el sex appeal del cantante y otros diciéndole que por favor deje esas prácticas banales, pues no se le verían muy bien que digamos.

“Ya sé por qué el mar es salado; todo lo dulce te lo quedaste tú, bombón.😏”, “dios guía mi camino por qué el Instagram me guía al pecado 🔥🔥🔥”, “Quien pidió pollo ❤️hahahaha 😂👏🏻”, “Cosa sabrosa y hago zoom😍❤️”, “Uyyy no sé si es malo mirarle con estos ojos de querer comérmelo😍”, “Virgen del Carmen; Jehová Bendito y las 3 potencias 🙏🏻”, “PIERNUDOOO😂”, “Yeison no hay necesidad de mostrar siempre en tus fotos muslos, con ese recogido te ves muy mal, ¿qué quieres mostrar?😮”, son algunos de los comentarios que le dejan a Jessi en la publicación, que ya acumula más de 14 mil likes.

Yina Calderón arremetió contra Jessi Uribe y Paola Jara por sufrimiento de Sandra Barrios: “Lo estaba cuidando y se lo comió”

Yina Calderón se ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales, debido a las constantes publicaciones y declaraciones que hace sobre otros influencers colombianos. La ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 quedó como blanco de comentarios por las pullas y ataques que realizó contra personajes famosos, tal y como fue el caso de Lina Tejeiro, Manuela Gómez, Mateo Carvajal, Aida Victoria Merlano, entre otros.

No obstante, pese a que se propuso no involucrarse en controversias por sus opiniones de otros colegas, la empresaria de fajas volvió a despertar reacciones con unas recientes palabras que dio sobre Paola Jara y Jessi Uribe, debido a la actual relación que sostienen. La huilense no ocultó su incomodidad, centrándose específicamente en el sufrimiento que atravesó Sandra Barrios, exesposa del cantante popular, por lo que pasó.

La influencer volvió a generar polémica con sus dinámicas de preguntas en Instagram. Foto: @yinacalderonoficialdj. - Foto: Foto: @yinacalderonoficialdj.

En una entrevista con Tropicana, Yina Calderón no dudó en soltar la lengua y explicar un poco sobre los problemas que sostenía con otros rostros famosos de la industria del entretenimiento. Allí aprovechó y contó una “exclusiva” relacionada con Jara y Uribe, quienes se vieron envueltos en cientos de noticias por su vida sentimental.

La influencer puntualizó que no conocía en persona al intérprete de Matemos las ganas y solo había logrado compartir en un espacio con la artista, precisamente en la inauguración de una peluquería. En este sitio todo fluyó normal y tranquilo, pero su ‘raye’ surgió cuando se topó con la exesposa del santandereano en uno de los salones del ‘Rey de las extensiones’.

“Con Jessi y Paola, no. Ellos no me han hecho nada a mí, pero les voy a contar una exclusiva. Yo tuve la oportunidad de compartir con Paola en la inauguración de una peluquería, y pa’ qué, la nena superbién conmigo. A Jessi nunca lo he visto en persona”, comentó.

Los cantantes se casaron el 14 de mayo de 2022. - Foto: Instagram: @paolajarapj

“Soy muy amiga del ‘Rey de las extensiones’ y yo iba a las peluquerías del ‘Rey’ y encontraba a esta señora Sandra, llorando, porque ‘El Rey’ le hacía el pelo a Sandra Barrios. Y yo: ‘Mamita, usted por qué chilla, venga y tómese un vino Cariñoso’”, relató, concretando el momento exacto en el que conoció a la mujer, quien estaba desconsolada y muy afectada.

Calderón señaló que no comprendió nunca el actuar de los artistas colombianos, ya que estaban pasando por encima del dolor de otra persona, quien tenía hijos y una vida. Allí tiró una pulla sobre el famoso video en el que Paola Jara le decía a Sandra Barrios que le estaba cuidando al esposo.

“Yo vi, muchas veces, a esa señora llorando, que esta muchacha le mandaba videos que cuidaba el marido, cuando se lo estaba comiendo y ella, con los hijos, en la casa. Perdónenme, pero es la verdad. Desde ahí, no es que Paola me haya hecho nada, pero me causa fastidio, es la verdad. A mí me propusieron tocar en Medellín y yo no toqué, porque estaba ella. Me fastidia hasta su música”, afirmó.

Sandra Barrios y Jessi Uribe - Fotos tomadas de Instagram @jessiuribe - @sandrabarrios0328 - Foto: @jessiuribe - @sandrabarrios0328

“Vi a esa mujer llorando y vuelta mi3%¿@. Me pongo a pensar; si yo tuviera cuatro hijos, estoy con un ‘man’ en las buenas y en las malas, viene otra y ella sabía que era casado. Me chocan las mujeres así”, señaló, para luego enfatizar de nuevo en que el dolor ajeno no se puede medir con la satisfacción propia.