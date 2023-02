Jessi Uribe desmiente embarazo de Paola Jara pero daría luces de que sí quiere otro hijo

Desde que Jessi Uribe y Paola Jara decidieron darle rienda suelta a su amor han generado polémicas por doquier, empezando por cómo iniciaron su romance cuando el bumangués supuestamente aún estaba en una relación con su expareja y madre de sus cuatro hijos, pasando por varios episodios que indicarían una serie de crisis matrimoniales entre los dos exponentes de la música popular.

Esta vez, el más reciente rumor que invadió la vida de los artistas fue la de un supuesto embarazo por parte de la antioqueña, chisme que inició en las redes sociales gracias a que el mismo Uribe publicó una foto con una prueba casera de embarazo, que muestra que es positiva, a juzgar por las dos rayas rojas que se observan en pantalla.

Esta es la imagen que ya no aparece en el perfil de Jessi. Foto: Instagram @jessiuribe3. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe3.

Esta imagen no duró mucho en el perfil del cantante. Sin embargo, no necesitó tanto tiempo en Instagram para desatar todo un tsunami de chismes y conjeturas que los mismos fanáticos de la pareja se encargaron de difundir, la mayoría con mucho júbilo al saber que un retoño de dicha pareja podría llegar al mundo en los próximos meses.

Pero, al igual que la foto, la dicha también duró muy poco. El propio cantante bumangués decidió ponerle fin a los rumores sobre este embarazo a través de una dinámica de preguntas que hizo en sus historias de Instagram, donde le respondió a uno de sus seguidores que fue capaz de preguntar directamente si Paola Jara estaba embarazada.

“Ojalá”, fue la palabra que repitió varias veces el cantante mientras se desplazaba en un automóvil hacia uno de sus compromisos musicales con su banda, mostrando en la mirada una gran ilusión sobre la idea de tener un hijo con su actual esposa, quien no ha tenido ningún bebé por el momento.

El cantante sabe que su cuerpo es muy apetecido en redes. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

Lo peor del caso es que esta respuesta no acabó con el chisme. Todo lo contrario, generó aún más revuelo entre sus fanáticos por el solo hecho de que el bumangués dejara a entender que sí quiere tener más hijos, siendo su posible hijo con Paola el quinto en su lista.

“Más hijos naa😂”, “¿Este man qué? Quiere un equipo de fútbol 😂”, “Diana se los cuida”, “Jessi Uribe el cury 😂”, “Ella no es bruta jajajajaja”, “Quiere más jajajaja ya tiene 4″, “Jessi, el preñador, ni Anuel”, “Y sus hijos que nunca los visita”, “Ni el espíritu santo la preña 😂”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post de rechismes, que compiló la respuesta del artista.

Llueven críticas contra Jessi Uribe y Paola Jara por su celebración de San Valentín

En medio de la reciente celebración de San Valentín, Paola Jara compartió una imagen en su cuenta personal de Instagram del día en el que se casó con Jessi Uribe, esto como una manera de conmemorar la festividad que se lleva a cabo anualmente, todos los 14 de febrero, el día de San Valentín.

“De tu mano siempre quiero caminar por el resto de mis días amor de mi vida ❤️🙌🏻 feliz día mi amor lindo 🌹🌹❤️@jessiuribe3 te amo ❤️#sanvalentin#14defebrero”, fue la frase con la que la artista paisa acompañó la imagen.

Los cantantes se casaron el 14 de mayo de 2022. - Foto: Instagram: @paolajarapj

Los comentarios en la publicación no se hicieron esperar. Varios de los seguidores de Paola la criticaron por celebrar esta fecha, ya que es una festividad que se lleva a cabo en Estados Unidos. Además, aprovecharon para recordarle que en Colombia la festividad similar a esa se celebra en el mes de septiembre y se le conoce como el Día del Amor y la Amistad.

“Repitan conmigo… En Colombia no se celebra el amor y amistad hoy… No seamos ridículos, los gringos nos miran raro. Allá no se celebra amor y amistad en septiembre”, “¿Quién dijo que en Colombia se celebra el día de san Valentín?, no, pues, los gringos”, “Aquí se celebra Amor y amistad en septiembre” y “Que mañés, eso no se celebra en Colombia”, fueron los comentarios ácidos que le dejaron a Jara en su post.