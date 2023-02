Jessi Uribe promete mostrarse como Dios lo trajo al mundo en redes sociales

Jessi Uribe se ha convertido en uno de los cantantes más queridos de Colombia, gracias a que sus grandes éxitos han hecho eco en la mayoría de los amantes de la música popular, amenizando sus despechos y desamores, que ahogan en tragos de licor que el mismo bumangués recibe y brinda en sus conciertos, pues él mantiene una conexión muy fuerte con sus fanáticos.

Tanto es así que Jessi de vez en cuando les regala fotos muy subidas de tono, donde el artista muestra los avances que ha obtenido gracias a la disciplina que ha retomado en el gimnasio, lugar al que ha intentado ir y permanecer en muchas ocasiones, siempre fallando debido a sus giras de conciertos en Colombia y fuera de ella.

El cantante sabe que su cuerpo es muy apetecido en redes. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

En la última publicación en la que Uribe se mostró en paños menores, le llovieron muchos elogios y piropos por parte de sus seguidores, quienes no pierden la oportunidad de decirle a bumangués cuánto lo aman y lo desean, pues muchos y muchas hasta le dejan propuestas indecentes que la misma Paola Jara, actual esposa del cantante, tiene que atajar para no darle aires a nadie.

Sin embargo, no faltan los haters y Jessi lo sabe muy bien, por lo que no tiene ningún reparo en leerlos y hasta responderles cuando le dejan comentarios hirientes o pasados de tono que no van con todo el cariño que siempre recibe en su perfil oficial de Instagram, donde el bumangués también muestra adelantos de sus más recientes producciones y los momentos más épicos de sus conciertos.

Uribe hará una gira por Europa este 2023 visitando ciudades como Madrid, Barcelona, París y otras que aún no ha confirmado. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

“Es verdad que canta bien, pero tampoco para que salga en calzoncillos… Un día de estos sale empelota”, le escribió uno de sus detractores, pensando que con eso iba a opacar la personalidad del bumangués, que enamoró a toda Colombia con su voz desde que fue uno de los participantes del reality musical A otro nivel, del que fue finalista.

Jessi no se quedó con la espinita y le respondió a su seguidor con el humor pícaro y sensual que siempre lo ha caracterizado. “Llegará el momento”, fue la frase con la que Jessi le cayó la boca a su detractor e ilusionó a más de uno, pues son muchos los que amarían ver al cantante tal como Dios lo trajo al mundo, sin ninguna prenda de vestir encima.

Monja se subió a la tarima y se robó la atención en uno de los conciertos de Jessi Uribe

Los fanáticos de Jessi Uribe parecen no tener límites. Pues bien, recientemente el artista de Bucaramanga sorprendió a sus seguidores en redes al compartir que una monja estaba gozando de una de sus presentaciones hasta el punto de, como dicen coloquialmente, robarse el show. Una de las cosas que caracteriza a Jessi Uribe es que comparte con sus seguidores en Instagram y TikTok curiosidades de sus presentaciones. Esta vez no fue la excepción y compartió con varios de ellos a la religiosa.

El curioso momento se vivió en una de las presentaciones del cantante de música popular en Ecuador. La religiosa no lo pensó dos veces y subió a la tarima junto al artista y su banda para disfrutar mucho más de cerca de la música. Por si fuera poco, Jessi Uribe la llamó nuevamente para darle un abrazo. Luego de este tierno gesto, la mujer se puso a bailar al ritmo de las canciones del intérprete de Dulce pecado.

La mujer demostró ser toda una fanática del artista porque aprovechó el curioso instante para tomarse una selfi. Los asistentes al concierto se mostraron muy conmovidos por la actitud de la novicia.

El cantante sabe muy bien lo que tiene y por eso se hace este tipo de instantáneas. Foto: Instagram @jessiuribe. - Foto: Foto: Instagram @jessiuribe.

Las reacciones a este curioso hecho no se hicieron esperar. Algunos usuarios de las redes sociales dijeron que esta era una buena forma de disfrutar la vida. “Todas queremos ser monjas para tener ese dulce privilegio de estar cerca a Jessi”; “desde ese día la monjita quiso dejar de serlo”; “y el sacerdote preguntándose dónde estará la monja”, y más comentarios en tono jocoso se dieron a raíz de dicha situación.

Lo cierto es que Jessi también se mostró muy feliz de que una religiosa se hubiese montado a la tarima para pedirle una foto. Por ahí dicen que toparse con una monja es de buena suerte, ahora nos toca esperar a ver cómo le va a Jessi Uribe en los próximos días con una agenda tan apretada como la que tiene.