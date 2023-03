La importante decisión que tomó Demi Moore tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis, su exesposo

La exesposa del actor no quiere separarse de él y por eso sorprendió con un detalle.

Bruce Willis es un reconocido actor que dejó la pantalla grande por problemas de salud, y del cual hace poco se confirmó que no volvería a desempeñarse en ello debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal. Al artista, de 67 años, se le detectó en marzo de 2022 afasia, un trastorno en el lenguaje.

Demi Moore, la exesposa del actor, afirmó que fue diagnosticado con esta enfermedad y desde entonces ha estado a su lado sin importar que el estadounidense tenga una nueva pareja. Ella se ha mantenido en constante comunicación con la actual esposa de Willis, Emma Heming. Cabe recordar que él conoció a la protagonista de Ghost y la convirtió en su primera compañera de vida; de ese amor nacieron tres hijos, pero unos años después anunciaron que se separaban.

Bruce Willis y Demi Moore en una fiesta de los premios Oscar - Foto: Getty Images

En el 2009, Bruce Willis quiso darse una segunda oportunidad y contrajo matrimonio con la modelo Emma Heming, con quien tiene dos hijas. Ahora ella es quien lo acompaña actualmente en su proceso, pero acepta que su anterior esposa también esté cerca de él.

La actriz Demi Moore ha hecho diferentes publicaciones en sus redes sociales junto a Bruce, sus hijos y su actual pareja. Dice ella que son una “una familia fusionada” puesto que todos han crecido juntos y se le ha visto compartir en actividades a todos.

La esposa y exesposa de Bruce Willis comparten juntas - Foto: @demimoore

Pues bien, no solo esto ha sido importante para Demi Moore tras conocerse el estado de salud de su expareja, ahora se conoció que la actriz tomó una importante decisión para ayudarlo y es que se mudará con él y su actual esposa para estar cerca. Lo que demuestra que el amor de ellos se transformó y lograron crear una bonita amistad más allá de lo que haya pasado en los años anteriores.

Fue el medio Daily Mail que confirmó este hecho, puesto que Moore no quiere perderse ni un segundo de los últimos momentos que quizá pueda compartir con Bruce. Al comunicarse con los representantes de la actriz sostuvieron que todo era verdad y que tiene toda la intención de quedarse el tiempo que le toque.

“Demi se mudó y no se irá hasta el final”, dijo una fuente cercana al diario. Además, se conoció que la mujer ya se había quedado en varias ocasiones en la casa de Willis y su actual pareja, por lo que no es raro que haya decidido vivir con ellos.

“Al principio nadie fuera de la familia podía entender qué estaba haciendo Demi viviendo con su ex y su nueva esposa, pero ahora todo tiene sentido (...) Demi ha sido una roca para la familia y esta decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce en la tierra esté lleno de amor”, explicaron sus representantes.

Cabe recordar que la relación entre las mujeres de Bruce Willis es buena y así lo han demostrado en varias publicaciones que hacen a través de sus redes sociales. La esposa de Bruce invitó a la ex a su renovación de votos y en Us Weekly señaló:

“Ella me recibió en su familia como yo la recibí en la nuestra. Una vez más, tengo mucho respeto por ella. Tengo mucho respeto por la forma en que Bruce y Demi superaron su divorcio para poder poner a sus hijos primero. Aprendí mucho de eso y crecí mucho al verlo. Para ella era importante estar allí. Estuvo en nuestra primera boda. Me encantó tenerla allí de nuevo. No lo haría sin ella”.

Desde la psicología se asegura que mantener una buena relación con las exparejas es esencial para lograr la felicidad en el largo plazo y esto incluye a los hijos compartidos, algo que entendieron muy bien estas dos mujeres frente a la situación que vive el actor.