Demi Moore se acerca cada vez más a Emma Heming, la actual esposa de Bruce Willis

¿Quién dice que la expareja no puede ser parte de la familia?

Bruce Willis es un reconocido actor que empezó a dejar la pantalla grande por problemas de salud, y del cual hace poco se confirmó que no volvería a desempeñarse en ello debido a su diagnóstico de demencia frontotemporal. Al artista, de 67 años, se le detectó en marzo de 2022 afasia, un trastorno en el lenguaje.

La enfermedad que aqueja al actor, Bruce Willis, suele aparecer en los mayores de 40 y 60 años. - Foto: Reuters / HENRY NICHOLLS

Fue Demi Moore, la exesposa del actor, quien afirmó que fue diagnosticado con esta enfermedad. Sin embargo, hay quienes desconocen las particularidades de esta enfermedad que incluso suele confundirse con el alzhéimer, es decir, la pérdida de memoria y la capacidad de pensar.

“Desde que anunciamos el diagnóstico de afasia de Bruce en la primavera de 2022, la condición de Bruce ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal (conocida como FTD). Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Aunque esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, escribió Moore en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

“Las demencias frontotemporales se manifiestan por una combinación de síntomas conductuales y/o del lenguaje. Es frecuente que los pacientes con demencia frontotemporal sean erróneamente diagnosticados de trastornos psiquiátricos o de otras enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer”, explicó el médico Adolfo Jiménez Huete, especialista en departamento de neurología, para el portal web de la Clínica Universidad de Navarra en España.

Ante esta noticia, la expareja del actor ha estado al tanto de su estado de salud y se ha mantenido en constante comunicación con la actual esposa de Willis, Emma Heming. Cabe recordar que él conoció a la protagonista de Ghost la convirtió en su primera compañera de vida; de ese amor nacieron tres hijos, pero unos años después anunciaron que se separaban.

En el 2009 Bruce Willis quiso darse una segunda oportunidad y contrajo matrimonio con la modelo Emma Heming con quien tiene dos hijas. Ahora ella es quien lo acompaña actualmente en su proceso, pero acepta que su anterior esposa también esté cerca de él.

La actriz Demi Moore ha hecho diferentes publicaciones en sus redes sociales junto a Bruce, sus hijos y su actual pareja. Dice ella que son una “una familia fusionada” puesto que todos han crecido juntos y se le ha visto compartir en actividades a todos.

La esposa y exesposa de Bruce Willis comparten juntas - Foto: @demimoore

Otras de las cosas que Demi comparte con Emma es que Rumer, una de las hijas de la actriz y el actor, está embarazada. Algo que emociona a la actual pareja de Willis, puesto que todas las hermanas han crecido juntas. Además de eso, la esposa de Bruce invitó a la ex a su renovación de votos y en Us Weekly señaló:

“Ella me recibió en su familia como yo la recibí en la nuestra. Una vez más, tengo mucho respeto por ella. Tengo mucho respeto por la forma en que Bruce y Demi superaron su divorcio para poder poner a sus hijos primero. Aprendí mucho de eso y crecí mucho al verlo. Para ella era importante estar allí. Estuvo en nuestra primera boda. Me encantó tenerla allí de nuevo. No lo haría sin ella”.

La psicología asegura que mantener una buena relación con las exparejas es esencial para lograr la felicidad en el largo plazo y esto incluye a los hijos compartidos porque al ver que sus padres logran llegar a acuerdos y no pelear frente a ellos se vuelven más comprensivos, serviciales y tolerantes a la frustración.

Por último, la recomendación es que preferiblemente los niños crezcan con padres separados pero que se lleven bien a que vean malos tratos y estén en medio de peleas.