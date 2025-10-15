Gente
Confirmado: Amaia Montero vuelve a ‘La Oreja de Van Gogh’ y sorprenden con gran anuncio para sus fanáticos: “Está ocurriendo”
La cantante está de regreso y la banda está lista para recorrer nuevos caminos.
Era un secreto a voces que por fin se confirmó. Un año después de emitir un comunicado anunciando la salida de Leire Martínez, ‘La Oreja de Van Gogh’, les confirmó a todos sus seguidores que harán una gira en 2026 con Amaia Montero, la cantante que había estado antes en la agrupación.
“Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a ustedes no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores”, dijeron los integrantes de la banda.
Además, añadieron que con el paso de los meses, irán conociendo más información.
“Pronto les iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar hoy la mano y decirles que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que nuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable”.
Además, aprovecharon para explicar la salida de Pablo Benegas: “Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que volvamos a encontrarnos le deseamos todo lo mejor”.
El grupo recordó que “de nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino”.
Mejor Amiga de Amaia Montero fue la primera en difundir rumores del regreso a ‘La Oreja de Van Gogh’
Cayetana Guillén Cuervo, una de las amigas más cercanas de la cantante, reveló la noticia en el mes de abril del presente año durante su paso por la alfombra roja de una prestigiosa premiación celebrada en Madrid.
Según contó, conocía esta información desde hacía tiempo, pero guardó el secreto a petición de la propia artista.
“Ella me pidió que no dijera nada, y cumplí. Ni en casa lo conté [...] Me dijo: ‘por favor, por mi ahijado’... y lo respeté completamente”, relató la actriz a los medios.
Mostrándose totalmente emocionada, Guillén Cuervo confesó que se conmovió tanto que hasta lloró cuando Amaia le contó su decisión.
“Me puse a llorar por teléfono. Lo sabía y estoy muy feliz por ella”, expresó, y añadió que Montero afronta esta nueva etapa con esperanza, pero también con cautela.