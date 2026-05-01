En Colombia, la inteligencia artificial ha dejado de ser una tendencia para convertirse en el nuevo estándar del ámbito laboral. De acuerdo con cifras recientes, cerca del 92 por ciento de los trabajadores en el país ya utilizan esta tecnología para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones.

Desde su origen hace ocho años, la evolución de Buk ha estado marcada por una base tecnológica cimentada en la inteligencia artificial. Con la consolidación de Buk AI, la compañía ofrece una capa transversal que permea cada funcionalidad del software. Lejos de ser un producto independiente, utiliza el conocimiento derivado de 2 millones de usuarios para perfeccionar sus procesos.

La inteligencia artificial y el análisis de datos están transformando la gestión del talento, permitiendo procesos más ágiles y decisiones más estratégicas en las organizaciones. Foto: Getty Images

De esta manera, este software integral de recursos humanos no solo añade funciones, sino que evoluciona para que cada interacción sea más rápida, inteligente y adaptada a las necesidades reales del mercado.

“En Buk siempre hemos creído que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Por eso, hoy es un software de recursos humanos potenciado con IA, donde esta tecnología es el nuevo baseline de como trabajamos”, destacó Gabriela Durán, country manager de Buk Colombia. Este lanzamiento, apuntó, no es un punto de partida, “sino la unión de años de desarrollo bajo una misma visión: crear lugares de trabajo más felices, productivos y humanos”.

Bajo la filosofía de “demostrar, no declarar”, Buk utiliza modelos de lenguaje natural, machine learning y analítica predictiva para transformar la gestión de personas y el talento. En la práctica, el software ahora permite automatizar tareas que antes tomaban horas y resolverlas en segundos, liberando tiempo para que los equipos se enfoquen en lo estratégico.

Esta capacidad tecnológica redefine el papel de los recursos humanos. Impulsado por la IA, Buk transforma esta área de un rol de soporte a un actor estratégico clave en el negocio. En esencia, esta tecnología es la herramienta que maximiza la productividad y permite centrar la atención en el elemento más crucial: las personas.

Con esta evolución, Buk reafirma su posición como una compañía tecnológica de vanguardia en Latinoamérica, modelando un futuro en el que la IA y el talento humano colaboran para construir lugares de trabajo más felices. Para finales de 2026, la compañía tendrá 40 nuevas funcionalidades basadas en esta tecnología en producción.

Dimensiones de un software potenciado

La inteligencia artificial integrada en Buk se manifiesta en tres grandes dimensiones que facilitan el día a día de las organizaciones:

• IA para Ayudar: El software asiste y simplifica la experiencia del usuario mediante soporte inmediato y contextual. Destacan funcionalidades como Buk AI Legislación, que resuelve dudas sobre normativa laboral de forma automática.

• IA para Crear: Buk potencia la creatividad de los equipos de RR. HH., permitiéndoles generar descripciones de cargo, correos para candidatos o rutas de aprendizaje personalizadas en cuestión de segundos.

• IA para Analizar: La plataforma ofrece una visión estratégica y predictiva a través del análisis de datos a gran escala. Esto incluye desde el análisis inteligente de CV hasta la detección de sentimientos y tendencias en encuestas organizacionales.