Jumbo, marca del Grupo Nutresa, anunció una colaboración con McDonald’s y el cantante Ryan Castro para presentar el McFlurry Jumbo Ryan Castro, una preparación que incorpora las dos chocolatinas de la edición ‘Awoolatina: Jumbo Black y Blondie’.

El lanzamiento se produce después de los resultados de la alianza entre Jumbo y el artista. Desde su presentación, se han vendido más de 1,5 millones de unidades de las chocolatinas Jumbo Black y Blondie, lo que representa un crecimiento del 52 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando también se desarrolló una colaboración entre la marca y el cantante.

El nuevo McFlurry incluye helado de McDonald’s elaborado con leche y vainilla naturales, salsa de arequipe, maní de origen colombiano y trozos de ambas chocolatinas. La Jumbo Black contiene chocolate relleno de brownie, mientras que la Blondie está elaborada con chocolate blanco y trozos de galleta.

“En McDonald’s buscamos conectar con la cultura urbana y sorprender a nuestros clientes con experiencias únicas. Esta alianza entre McFlurry, Jumbo y Ryan Castro une lo mejor de la música, el antojo y la innovación. Traer el universo Awoolatina a nuestro icónico McFlurry nos permite estar presentes en un nuevo momento de consumo, combinando dos sabores legendarios para que nadie tenga que elegir solo uno”, afirmó Santiago Reina, gerente de Marketing de Arcos Dorados en Colombia.

Jumbo, marca del Grupo Nutresa, anuncia una colaboración con McDonald’s y Ryan Castro. Foto: Suministrada - API

Por su parte, Regina Malo, gerente de Mercadeo de la Compañía Nacional de Chocolates, explicó el propósito de ampliar los espacios de la colaboración.

“Con Jumbo Awoolatina quisimos hacer algo que realmente se sintiera diferente y, sobre todo, que nuestros consumidores quisieran probar. Esta alianza con McDonald’s y Ryan Castro nos permite seguir llevando la Jumbo Awoolatina a nuevos espacios y sorprender a nuestros consumidores con una combinación que, honestamente, era imposible escoger por separado”, señaló.