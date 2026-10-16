El Corral Gourmet, del Grupo Nutresa, abre nueva sede en Bogotá y conquista el Parque de la 93 con una hamburguesa de edición limitada

El Corral Gourmet, marca de restaurantes del Grupo Nutresa, abrió una nueva sede en el Parque de la 93, en Bogotá, con una propuesta gastronómica que combina hamburguesas, cortes de carne, coctelería y preparaciones para compartir. El establecimiento tiene capacidad para 150 personas y hace parte de la estrategia de expansión de la cadena, que cuenta con 16 locales en Bogotá, Medellín y Cali.

La apertura se produce 25 años después del nacimiento de la marca en el centro comercial Atlantis. La nueva sede busca fortalecer su presencia en la capital con una oferta que incluye hamburguesas como la Clásica, Maestra, Queso Azul, Crispy Chicken, Pulled Pork BBQ, Tex Mex y Birria, acompañada de consomé.

La carta también incorpora cortes de carne con diferentes guarniciones, pasta orzo, berenjenas apanadas con miel de maple, macarrones con queso y pepinillos apanados. A estas opciones se suman una propuesta de coctelería de autor, la carta de happy hour y bebidas frías a base de café.

“Esta apertura en la 93 es la respuesta directa a escuchar con atención a nuestros consumidores. Buscan espacios que retan su paladar con innovación e ingredientes de máxima calidad, en un entorno donde puedan sentirse libres y bien atendidos. Evolucionamos no para alejarnos de nuestras raíces, sino para llevarlas a un nivel superior”, afirmó Pilar Rodríguez, gerente de Mercadeo del grupo de Restaurantes de Nutresa.

Como parte de la inauguración, la marca presentó la hamburguesa SoHo, una edición limitada desarrollada en alianza con la revista del mismo nombre. La preparación incluye 200 gramos de carne Wagyu, huevo, tocineta, doble queso americano y pepinillos. Estará disponible del 15 de octubre al 15 de noviembre exclusivamente en esta sede.

Según Sales Track, servicio de GIG Latam, las hamburguesas representan el 34 % del mercado de comida rápida en Colombia. La categoría facturó cerca de US$448 millones en 2025 y proyecta alcanzar US$496 millones en 2026.