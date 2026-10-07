Mujer se haría pasar por sordomuda para, presuntamente, robar celulares en locales de Soacha

Un video de seguridad registró un caso denunciado por comerciantes de Soacha, Cundinamarca, quienes aseguran que una mujer lleva varios días rondando por el sector haciéndose pasar por sordomuda.

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Esta mujer es señalada de utilizar su particular estrategia para ingresar a establecimientos comerciales y, presuntamente, aprovechar la distracción de los vendedores para cometer hurtos.

La denuncia se conoció luego de que una cámara de seguridad registrara, al mediodía del pasado 1.° de octubre, un hecho ocurrido en una miscelánea del sector de San Mateo.

Según la información difundida por los comerciantes, la mujer fingía ser sordomuda y terminó llevándose un celular que se encontraba en el establecimiento.

El caso generó alerta entre los comerciantes de la zona, especialmente porque, según sus denuncias, la mujer habría estado rondando durante los últimos días por el sector y habría sido vista entrando y saliendo de diferentes locales con frecuencia.

El modus operandi señalado por los comerciantes tendría un elemento clave. La mujer ingresaría a los establecimientos y esperaría momentos de distracción de quienes atienden los negocios para tomar elementos que quedan expuestos o a la vista, especialmente celulares y otros objetos de valor.

La denuncia comenzó a circular a través de redes sociales, donde también se han difundido varios videos en los que se observaría el accionar atribuido a la mujer. Las imágenes son utilizadas por los comerciantes para alertar a otros negocios y evitar que más personas sean víctimas.

Por ahora, no se ha establecido oficialmente que todos los casos correspondan a la misma persona, por lo que las denuncias deberán ser verificadas.

La situación ya es conocida por las autoridades, que iniciaron labores de verificación e investigación con el objetivo de establecer la identidad y el paradero de la mujer, así como determinar las circunstancias de los hechos denunciados.

Mientras avanza la investigación, comerciantes del sector hicieron un llamado a mantenerse atentos, especialmente frente a personas que ingresen a los establecimientos y puedan aprovechar momentos de descuido para tomar objetos que permanezcan al alcance.

El caso quedó registrado en video y volvió a poner sobre la mesa la preocupación de los comerciantes de San Mateo por los hurtos en establecimientos comerciales.