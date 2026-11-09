Habló la familia de Arlet Álvarez, docente desaparecida en Barranquilla y encontrada en Bogotá: “Le canté su canción de bebé”

El caso de la docente barranquillera Arlet Carolina Álvarez Castillo volvió a conmover al país tras conocerse los detalles de su hallazgo en el centro de Bogotá luego de más de dos años de intensa búsqueda por parte de sus familiares.

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Durante su intervención en el espacio periodístico Más allá del silencio, conducido por Rafael Poveda y con la participación del periodista Sergio García, la madre de la profesora, Leida Castillo, y su prima Vanessa Ríos compartieron la compleja realidad que enfrentan tras el esperado pero desafiante reencuentro.

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“Esta mañana volví al hospital donde hace tres días he llegado a buscar a mi hija y hoy no estaba”, afirmó Leida Castillo, visibilizando la incertidumbre persistente debido a los constantes desplazamientos de la mujer de 35 años por las vías de la capital.

El hallazgo casual frente al Museo Nacional y la canción de cuna

La ruta para dar con el paradero de la magíster en educación tuvo un punto de quiebre definitivo en la carrera Séptima, a la altura de la calle 26. Su prima Vanessa Ríos, quien trabaja en seguridad privada en la capital, se topó de manera fortuita con ella mientras caminaba por el sector.

Leida Castillo: "Yo para que ella me reconociera, le toqué la puerta y le canté una canción... Ella abrió la puerta, me dijo: 'Madre, hola'". Foto: Más Allá del Silencio

“Cuando me estoy tomando la selfie frente del museo, ella va pasando al lado de mí y yo automáticamente miro hacia el lado y ella está a mi lado y yo la abrazo”, relató Vanessa Ríos sobre el inesperado instante. Pese al llanto y la emoción de su familiar, la docente mantuvo una postura distante e insistió en continuar su camino hacia un alojamiento pagadiario ubicado cerca de la plaza de La Rebeca: “Ella me dice: ‘Es que hoy no te puedo atender porque hoy estoy ocupada’”.

Tras ser informada del hallazgo, Leida Castillo viajó desde el municipio de Malambo hasta Bogotá para propiciar el encuentro definitivo en la habitación del hostal donde pernoctaba la profesora.

"BUSQUÉ A MI HIJA POR 2 AÑOS: LA ENCONTRÉ EN UN PAGADIARIO Y NO QUIERE VOLVER": Mamá de Arleth Carolina. Historia completa: https://t.co/3Pk82p8kGW https://t.co/sSOIduVGBg — Rafael Poveda (@SoyRafaelPoveda) November 9, 2026

Para lograr que le abriera la puerta, la madre recurrió a un recuerdo infantil cargado de afecto: “Yo, para que ella me reconociera, le toqué la puerta y le canté una canción que le cantaba siempre de bebé: ‘¿Quién es la mujer más linda? Arlet… Arlet Carolina, que tiene los ojos negros”. La reacción de la docente fue inmediata al abrir la puerta: “Ella abrió la puerta, me dijo: ‘Madre, hola’, nos abrazamos y yo le dije: ‘Hija de mi vida, yo te amo, vine por ti’”.

Incertidumbre financiera y el llamado a las autoridades de salud

Pese a la cercanía recuperada, la familia manifestó su honda preocupación por las condiciones cognitivas y de vida en las que se encuentra la educadora, quien camina largas jornadas cargando equipaje pesado con libros y elementos personales.

“Yo encontré a una mujer brillante, muy inteligente, muy educada y que es coherente con su preparación académica (…) Huele muy bien, está bien peinada (…) Su apariencia es de habitante de calle, pero no lo es”, detalló el periodista Sergio García, subrayando que la docente duerme en el hostal, pero se niega a recibir asistencia médica formal o a trasladarse en vehículos de transporte.

Frente a la negativa de la profesora de acudir voluntariamente a un centro asistencial y al riesgo de que agote los ahorros con los que sufraga su estadía diaria, la familia solicitó la intervención urgente de las autoridades locales y la Personería.

“Nosotros necesitamos una ayuda, que alguien la valore sin necesidad de que ella tenga que ir porque ella no lo va a hacer”, enfatizó Leida Castillo, asegurando que no regresará a Barranquilla hasta garantizar la custodia médica y el tratamiento integral que le permita a su hija recuperar su autonomía y retornar a las aulas de clase.