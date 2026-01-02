“Me identifico como un zorro”: video viral que le da vuelta al mundo; la historia detrás del joven que habla de “su manada”

Un video que circula en redes sociales volvió a poner sobre la mesa una forma poco convencional de entender la identidad. En las imágenes, Lexi asegura que no se reconoce del todo como humano y afirma sentirse cercano a la figura de un zorro.

Su testimonio, que ya le dio la vuelta al mundo, despertó curiosidad, debate y miles de reacciones entre usuarios que intentan comprender una vivencia que se sale de lo habitual.

Detrás del clip hay una historia marcada por la búsqueda de sentido y pertenencia, lejos del escándalo y más cerca de una experiencia íntima que, según él, no interfiere con su vida diaria.

“Siento que es lo mismo, solo que lo veo desde otra perspectiva. Porque realmente yo hago lo mismo que cualquier otra persona”, comentó Lexi en Infobae.

Una forma distinta de verse a sí mismo

El protagonista, que prefiere mantener su identidad real en reserva y se presenta como Lexi, suele llamar la atención en la calle. Su estilo incluye el cabello oscuro con detalles de color, y en algunas ocasiones incorpora accesorios como una máscara o una cola que refuerzan la imagen con la que se siente representado.

Para Lexi, esta manera de expresarse no surgió de un momento puntual, sino de una sensación constante de no encajar del todo en los moldes tradicionales. Explicó: “Nunca entré en los estereotipos de humanos, nunca me identifiqué con ellos al 100 por ciento”.

“Me gusta bastante cavar, fingir que cazo animales, me encanta correr. Correr libremente es hermoso. A mí me parece majestuoso”, comentó.

La “manada”, un espacio de pertenencia

“Salgo con mi manada, mis amigos. Vamos a lugares naturales, la pasamos bien y nos conectamos con lo que percibimos como nuestro hábitat”, aclaró Lexi.

Lexi no atraviesa esta experiencia en soledad, pues forma parte de un grupo cercano de amigos a los que llama su “manada”, personas con quienes comparte salidas, charlas y escapadas a espacios naturales.

Dentro del grupo, señaló que no todos se identifican con la misma especie.

“Un amigo mío se identifica como coyote, otro como lobo, como gato. Hay mucha diversidad en cómo se identifica cada uno”, dijo.

El video, que ya acumula miles de visualizaciones, abrió una conversación global sobre las múltiples formas en las que las personas exploran su identidad.