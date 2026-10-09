Anuncian nueva jornada de adopción de perros y gatos este sábado 10 de octubre en Bogotá: estos son los detalles

Una nueva jornada de adopción de animales de compañía se realizará este sábado 10 de octubre de 2026 en el Centro Comercial Cafam Floresta, en Bogotá.

La jornada se llevará a cabo de 10:00 a. m. a 5:00 p. m. y contará con perros y gatos rehabilitados, “quienes están listos para encontrar un hogar lleno de amor, paciencia y voluntad de cuidado”, señaló el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

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Requisitos para adoptar perros y gatos

— Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.

— La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.

Perros y gatos esperan encontrar un hogar que les brinde amor en las jornadas de adopción de este fin de semana en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

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— Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones sobre aspectos comportamentales.

— En caso de adoptar un gato, se debe llevar el guacal o morral especial; no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.

— En caso de adoptar un perro, se debe llevar correa y pechera y, si es un animal de manejo especial, un bozal, además de tener experiencia en su cuidado.

Beneficios

El IDPYBA señaló que la adopción de mascotas en esta jornada tendrá varios beneficios, entre ellos:

Un chequeo médico antes de iniciar una nueva vida.

Los perros y gatos se entregan esterilizados, desparasitados, vacunados y con microchip.

Asesoría en la selección ideal del perro o gato.

Acompañamiento durante la adaptación al hogar del nuevo miembro de la familia.

La estrategia para beneficiar a perros y gatos de la calle en Bogotá

Recientemente, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá lanzó la estrategia ‘Vecino buena pata‘, con la que busca proteger a perros y gatos que están abandonados en distintas zonas de la ciudad.

Como parte de este programa, 121 vecinos se inscribieron para participar. Se prevé que suscriban un acuerdo de cuidado, mediante el cual la comunidad en la que viven asume compromisos relacionados con la alimentación, la protección, la convivencia y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Como parte de este proceso, cada perro o gato beneficiado contará con un collar de identificación “que permitirá reconocerlo como integrante de la iniciativa, facilitar su identificación en Bogotá y visibilizar el compromiso de la comunidad que acompaña su cuidado”.

Tras la firma del acuerdo de cuidado y la entrega del collar de identificación, la entidad iniciará un proceso de seguimiento, acompañamiento y apoyo, en el marco de sus competencias.

“Esto incluye acciones de atención preventiva y, cuando corresponda, la atención de algunas urgencias asociadas a su misionalidad, así como la posibilidad de gestionar articulaciones con redes de cuidado o mecanismos de atención prioritaria”, agregó.