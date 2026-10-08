Autoridades reportan que el puma que deambula en La Calera ya cobró sus primeras víctimas

Frente a las constantes alertas emitidas por campesinos de la zona rural de La Calera sobre ataques a ovejas y cabros, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) inició una investigación de campo.

Los registros de cámaras de seguridad privada confirmaron el avistamiento de un felino silvestre de la especie Puma concolor en un predio del sector.

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Los biólogos de la entidad señalaron que no todas las lesiones revisadas concuerdan exclusivamente con la técnica de caza de este gran depredador.

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De acuerdo con las valoraciones médicas realizadas a los animales heridos o muertos, varias de las mordeduras y laceraciones identificadas en extremidades, cabeza y cuello presentan patrones compatibles con ataques provocados por jaurías de perros domésticos o ferales.

Con el fin de despejar las dudas entre los pobladores, el equipo técnico extrajo muestras biológicas para análisis de ADN en laboratorio, lo que permitirá identificar con precisión científica la especie causante de cada incidente.

Para reforzar la vigilancia sobre los corredores biológicos de la zona, la autoridad ambiental instaló seis estaciones con cámaras de fototrampeo en puntos estratégicos.

Investigan si ataques a ganado en La Calera son causados por un puma o por perros ferales. Foto: CAR Cundinamarca

Estos dispositivos automáticos registrarán los desplazamientos nocturnos de la fauna local, ayudando a determinar la densidad poblacional tanto de la fauna silvestre protegida como de los caninos asilvestrados que merodean los predios pecuarios.

Advertencia sanitaria e intervenciones con la comunidad

En medio de las visitas de inspección, la directora de biodiversidad de la CAR, Magdala Iregui, lanzó una advertencia directa sobre el manejo inadecuado de los cadáveres de animales atacados.

Investigan si ataques a ganado en La Calera son causados por un puma o por perros ferales. Foto: CAR Cundinamarca

La entidad identificó que algunos propietarios dejaron restos, vísceras y cueros al aire libre para alimentar a perros de finca, una práctica que acostumbra a los caninos al consumo de carne de ganado y estimula futuros ataques contra especies de producción.

Asimismo, la entidad fue enfática en pedir a la población que se abstenga de consumir la carne de animales que hayan muerto por mordeduras no identificadas.

La funcionaria recordó que existe un riesgo latente de transmisión de agentes patógenos e infecciones portados por los agresores, por lo que cualquier animal muerto por depredación debe ser reportado inmediatamente para su disposición biológica segura.

A la par del seguimiento técnico, la CAR, la Alcaldía de La Calera y la Policía Nacional adelantan jornadas educativas que ya han llegado a más de un centenar de vecinos y estudiantes.

Las autoridades recuerdan que el puma es una especie clave para el ecosistema andino y aconsejan resguardar el ganado durante las noches, no acorralar a los animales silvestres en caso de avistamiento y denunciar cualquier novedad a las líneas de atención ambiental.