Realizarán nuevas jornadas de esterilización de perros y gatos en Bogotá; estas son las fechas

La Alcaldía local de Chapinero llevará a cabo este mes de octubre varios jornadas médico-veterinarias y de esterilización en diferentes sectores.

La programación contempla tres jornadas, que se realizarán tanto en barrios de la zona urbana como en sectores rurales como El Verjón Bajo. Las actividades se desarrollarán en las siguientes fechas:

16 de octubre – Jornada de esterilización: Vereda El Verjón Bajo, Lote Comunal Higuerón.

26 de octubre – Brigada médico-veterinaria: Villa del Cerro, Seminario Calazans, Carrera 7A Este No. 45-28.

30 de octubre – Jornada de esterilización: Bosque Calderón, Salón Comunal, Carrera 4A Bis Este #58-73.

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Atención gratuita y requisitos

Las brigadas médico-veterinarias están dirigidas a perros y gatos de familias de la localidad. Se contará con cupos limitados y la atención estará dirigida a personas de estratos 1, 2 y 3.

Para esta jornada, los asistentes deberán presentar los requisitos establecidos: correa para perros, guacal para gatos y bozal para razas especiales; máximo dos animales por persona; fotocopia del recibo público con una antigüedad no mayor a tres meses y que corresponda a la localidad de Chapinero, por cada animal; y fotocopia del documento de identidad por cada animal.

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La Alcaldía local recomienda a la ciudadanía verificar los requisitos antes de asistir y llegar con los animales en condiciones adecuadas para su manejo y atención.

Rescatan a perrita que estaba en malas condiciones en el centro de Bogotá

Por otra parte, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) rescató a una perrita que se encontraba en malas condiciones en la localidad de Los Mártires, en el centro de Bogotá.

La entidad señaló que inicialmente hizo una verificación de una serie de compromisos establecidos previamente con el tenedor del animal.

“Durante la visita se evidenció que los acuerdos establecidos previamente no se habían cumplido y que las condiciones del animal permanecían sin cambios”, señaló el IDPYBA.

“Ante esta situación se emitió un concepto desfavorable por parte del equipo médico del Instituto y el tenedor realizó la entrega voluntaria de la canina”, agregó.

El expediente estará en la inspección pertinente mientras el IDPYBA mantiene bajo su cuidado al animal, brindándole la atención, cuidados y protección para su bienestar.

“Esta historia nos recuerda la importancia de garantizar las condiciones de vida dignas para todos los animales”, dijo Antonio Hernández Llamas, director del Instituto.