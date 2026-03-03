Arte

El Rijksmuseum de Ámsterdam descubre un nuevo Rembrandt: ‘La visión de Zacarías en el templo’

Gracias a técnicas avanzadas utilizadas durante la restauración a gran escala del cuadro “La ronda de noche”, los investigadores lograron autenticar la obra pintada en 1633.

Redacción Arcadia
3 de marzo de 2026, 7:56 a. m.
El Rijksmuseum de Ámsterdam anunció el 2 de marzo de 2026 el descubrimiento de una nueva pintura de Rembrandt, que, mediante tecnología avanzada de escaneo y análisis estilístico, confirmó su autoría.
Un nuevo cuadro del pintor neerlandés Rembrandt, titulado La visión de Zacarías en el templo, fue descubierto por los investigadores del Rijksmuseum de Amsterdam, anunció el lunes la pinacoteca.

Gracias a técnicas avanzadas, ya utilizadas durante la restauración a gran escala del cuadro “La ronda de noche” de Rembrandt, los investigadores del museo lograron autenticar la obra pintada en 1633, que proviene de una colección privada.

Un investigador observa la obra recién descubierta del pintor holandés Rembrandt van Rijn, titulada "La visión de Zacarías en el Templo", en el estudio del Rijksmuseum de Ámsterdam el 2 de marzo de 2026. Foto: Koen van Weel / ANP / AFP.
Rembrandt van Rijn: el maestro de la luz

“El análisis de los materiales, las similitudes estilísticas y temáticas, las modificaciones hechas por Rembrandt y la calidad global del cuadro confirman la conclusión según la cual ese lienzo es una obra auténtica de Rembrandt van Rijn”, indicó el museo en un comunicado.

Hallar un nuevo Rembrandt es algo que “ocurre pocas veces”, declaró a la AFP Taco Dibbits, director del Rijksmuseum.

Noticias Destacadas