Efemérides 15 de julio: ¿qué pasó un día como hoy en la historia?

Las efemérides, conocidas como los acontecimientos importantes ocurridos en una misma fecha, pero en años anteriores, siempre despiertan un particular interés entre las personas que desean conocer qué sucesos, tanto buenos como lamentables, coincidieron en un mismo día.

A continuación se relacionan algunos de los hechos que ocurrieron un 15 de julio a lo largo de la historia:

Nace el pintor Rembrandt van Rijn

Un día como hoy de 1606, en Leiden, Holanda, nace uno de los pintores más reconocidos de la historia: Rembrandt. Fue uno de los mayores maestros del barroco y entre sus obras destacan magistrales autorretratos e ilustraciones bíblicas.

El cuadro más famoso del pintor se titula La ronda de noche, hecho en 1642 y considerada una de las obras cumbres del llamado siglo de oro holandés. El 4 de octubre de 1669, en medio de la depresión y la melancolía, fallece el artista.

#TalDíaComoHoy de 1606 nació el genial pintor y grabador barroco Rembrandt van Rijn. Su obra, que representa la fusión entre lo corpóreo y lo espiritual, se caracteriza por el claroscuro, el manejo escenográfico de la luz y la sombra y una visión dramática y emotiva de los temas pic.twitter.com/6bPM4kEZXO — Javier Baladrón Alonso (@Javierbaladron) July 14, 2022

Hallan la piedra Rosetta

El 15 de julio de 1799 el capitán francés Pierre-François Bouchard halló lo que facilitaría a futuro el desciframiento moderno de los jeroglíficos egipcios.

En ella se puede leer, en tres escrituras distintas (griego, jeroglíficos egipcios y escritura demótica), un decreto publicado en Menfis el año 196 a. C. en nombre del faraón Ptolomeo V. Actualmente, es la pieza más visitada del Museo Británico, donde la han preservado desde 1802.

El 15 de julio de 1799 las tropas de Napoleón en Egipto encontraron por casualidad una piedra que cambiaría para siempre lo que se sabía de la civilización egipcia. Se trataba de la Piedra Rosetta. pic.twitter.com/48YWB3stlQ — Renzo Vaccarezza (@RenzoVaccarezza) July 14, 2022

Alfred Nobel patenta la dinamita

Hace 158 años, un día como hoy de 1864 el creador de los Premios Nobel patentó la nitroglicerina, un compuesto altamente explosivo que había sido descubierto por el italiano Ascanio Sobrero, pero que, debido a la inestabilidad de la sustancia, nunca la utilizó.

Sin embargo, en 1856 Nobel logró en un laboratorio de Estocolmo controlar lo peligroso de la sustancia, desarrollando, a su vez, el compuesto principal de la dinamita.

El 15 de julio de 1864 Alfred Nobel patenta la nitroglicerina como explosivo, no será hasta después de leer un falso obituario en el que se le conocía como "El mercader de la muerte" que decidió trabajar por la paz y así nació la idea de legar los premios Nobel. pic.twitter.com/kzABNJ2N8t — Otra cuenta de Efemérides. (@Ochenteria) July 15, 2022

Asesinan al diseñador de moda Gianni Versace

En la mañana de un 15 de julio de 1997 fue asesinado el diseñador italiano tras recibir dos disparos en la puerta de su mansión en Miami. El autor material del homicidio era un trabajador sexual de 27 años llamado Andrew Cunanan.

En el testamento de Versace le fue heredado a su sobrina Allegra (hija de Donatella) el 50 % de la marca y de la fortuna del diseñador. Hasta el momento, ninguna de las hipótesis asociadas a la muerte de Versace han sido comprobadas.

#UnDíaComoHoy #15julio de 1997: Falleció en Miami Beach, Florida, Estados Unidos, Giovanni Maria Versace (Gianni Versace), fue diseñador de modas italiano y fundador de la Casa de Modas Versace.

Comendador de la Orden al Mérito de la República Italiana 1986.

👗🧵 pic.twitter.com/2AHJUmn8sC — efemeridesmundiales🌎 (@efemeridestoday) July 15, 2022

Se lanza al mercado la red social Twitter

Un día como hoy de 2006 se lanza al público una de las redes más populares del mundo. Los creadores de Twitter son los exempleados de Google Evans Williams, Biz Stone y Jack Dorsey. Este último fue quien mandó el primer tuit que decía Just setting up my twttr (solo arreglando mi twttr).

Al principio la aplicación solo venía en inglés, pero en 2009 comenzó a lanzarse en idiomas como alemán, francés, italiano y español.

Otros acontecimientos

El portal especializado Efemérides 2.0 ha listado una serie de hechos que sucedieron un 15 de julio en el mundo:

1994: termina el genocidio de Ruanda, el cual provocó la muerte de más de 800 mil personas y acabó con casi el 80 % de la población tutsi.

2010: el Gobierno argentino de Cristina Kirchner aprueba un proyecto de ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo.

2012: el rapero surcoreano PSY sube a su canal de YouTube su canción Gangnam Style, la cual se ha convertido en uno de los videos más vistos de la historia.

2014: el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reanudaron los acuerdos de paz entre el Gobierno de quien era el presidente Juan Manuel Santos y el grupo armado.