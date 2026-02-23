El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), el magistrado Cristian Quiroz, socializó la plataforma de testigos electorales de esa institución en en Caracas, Venezuela, con el objetivo de que las agrupaciones políticas colombianas que hacen presencia en ese país puedan hacer uso de la herramienta para las elecciones de este domingo 8 de marzo.

“Por primera vez en la historia de nuestro país, el CNE presenta la plataforma más avanzada de postulación y acreditación de seis millones de testigos, porque esta lo único que busca es legitimidad y transparencia en la próxima jornada laboral”, relató Quiroz.

Esa herramienta permite que cada candidato a las consultas, partido político inscrito en los comicios o lista de candidatos al Congreso postule a sus testigos electorales para cada una las 126.646 mesas de votación que se desplegarán en el territorio nacional y en los consultados, o en los puestos que lo considere necesario.

El aplicativo permite que los actores políticos tengan un mapeo sobre cuáles son las mesas de votación que ya están cubiertas con testigos electorales y cuáles necesitan, a su juicio, tener a un veedor que custodie los votos que depositarán los ciudadanos en las urnas.

Cada candidato, partido político y lista de candidatos cuenta con un usuario y contraseña que les permite ingresar al aplicativo para postular a sus testigos. Esa información se cruza con la base de datos de jurados de la Registraduría General de la Nación para evitar que existan funciones duplicadas al momento de la jornada electoral ya que estos actores, como los responsables de la elección, no pueden ejecutar ningún otro tipo de tarea.

Es la primera vez en que los actores políticos podrán hacer seguimiento a la tarea de sus testigos en tiempo real. La plataforma permite que estos podrán enviar reportes de la apertura de urnas, de posibles irregularidades que se presenten en el proceso, del escrutinio y hasta tomar fotos de los formularios E-14 para que queden reportados en el sistema.