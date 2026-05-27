Antioquia cuenta con un pueblo rodeado de cementerios y atractivos históricos; así puede llegar

Antioquia es uno de los departamentos más conocidos en Colombia, tanto por locales como por turistas, y no es solo calor, café y pueblos coloniales de fachadas coloridas, pues también guarda destinos fríos, tranquilos y con una identidad propia que vale mucho la pena descubrir.

El pueblo antioqueño para desconectarse sin tener que ir lejos de Medellín, perfecto para el ecoturismo

Uno de ellos es La Unión, un municipio que queda a menos de dos horas de Medellín y que tiene más historia de la que aparenta a primera vista.

El municipio de La Unión hace parte de los destinos fríos que están cerca de Medellín, tiene un clima de 13 grados y se convierte en el mayor cultivador de papa del departamento. También se convierte en un destino con atractivas actividades turísticas, en especial de aventura y de mucha conexión con la naturaleza.

Los murales urbanos son uno de los atractivos en Andes Antioquia. Foto: Turismo Antioquia Travel/API.

Para las personas que disfrutan estar en el campo, tendrán la oportunidad de visitar diferentes fincas donde conocerán los cultivos de papa y otros alimentos, y además aprenderán sobre el agro de Colombia.

Quienes busquen experiencias ecosostenibles podrán planear un recorrido hacia el morro Peñas, la cascada El Presidio y el cerro Chapecoense, el cual recibió el nombre luego del accidente aéreo del equipo de fútbol Chapecoense, quienes se disponían a jugar la final de la Copa Suramericana contra Atlético Nacional, pero por falta de combustible el avión se estrelló contra el cerro.

En el centro del pueblo también hay mucho por descubrir. Se puede destinar un día a conocer la Casa de la Cultura Félix María Restrepo Londoño, y también visitar la Capilla del Santo Sepulcro y la Casa Consistorial Los Fundadores, donde funcionan algunas oficinas de servicio para la comunidad local.

A tres horas de Medellín: el destino antioqueño que es reconocido por el particular trazado de las calles y su riqueza hídrica

Quizás el atractivo más singular de La Unión sea el que menos se espera. El pueblo cuenta con una red de cementerios que también suele visitarse, entre ellos El Cristo, que hace parte de la Parroquia Las Mercedes, y la estatua del Ángel del Silencio en el Cementerio Urbano.

En ruta hacia Mesopotamia, un corregimiento cercano, también es posible visitar otro de estos escenarios que permite que las personas tengan otra visión de este municipio y este departamento.