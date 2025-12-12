¿Postres con forma de fruta? El plan que está enamorando a los visitantes en famoso pueblo de Boyacá

Situado en el centro-oriente de Colombia, en la región del Alto Chicamocha y perteneciente a la provincia del Sugamuxi, en el departamento de Boyacá, se encuentra un pueblo que cautiva con su paisaje, rodeado de valles y páramos.

Este lugar es el municipio de Tibasosa, un encantador municipio cuyo nombre, en lenguaje chibcha, significa “Capitanía del Susa”, señala la Alcaldía Municipal en su sitio web.

Hoy en día, esta población se consolida como uno de los municipios más visitados de Boyacá, gracias a la calidez de su gente y la autenticidad de sus tradiciones. Además, también es reconocido como “El Palacio del Postre” y no es para menos, pues a partir de su fruta característica, la feijoa, se elaboran sabajones, helados, dulces, conservas y tortas; entre otros.

A esto se suma otra variedad de postres de fresa, leche, natas, merengones, dulces caseros de brevas, duraznos, papayuela, brevas con arequipe y, como si fuera poco, un emprendimiento bastante novedoso que está enamorando a sus visitantes con su propuesta de postres con forma de fruta.

Esta novedad, que rápidamente se ha viralizado en redes sociales, proviene de un establecimiento que ha sabido aprovechar al máximo el reconocimiento de Tibasosa como “El Palacio del Postre”, presentando una creativa forma de dulces con apariencia de frutas naturales.

Entre las opciones de postres con forma de fruta que se ofrecen en el lugar, se destacan propuestas como una fresa rellena de arequipe o un lulo con un interior de sabor ácido.

De acuerdo con el creador de contenido conocido en redes como Julián Ovalle, este tipo de preparaciones hacen parte de la lista de los postres más buscados del mundo. Según contó, tuvo la oportunidad de probarlos en Italia, sin imaginar que también podría encontrarlos en Colombia y, además, a un precio mucho más accesible.

Otros planes imperdibles en Tibasosa, Boyacá

Aparte de probar estos curiosos postres, los visitantes de este municipio — ubicado a tan solo 200 kilómetros de Bogotá —, tienen el privilegio de recorrer una tierra reconocida por su riqueza histórica reflejada en sus hermosas casonas coloniales, y en su preservado parque principal; lleno de jardines con múltiples flores de todos los colores.