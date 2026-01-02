Turismo

Superconcierto Feria de Manizales: artistas invitados, fecha y otros detalles que debe conocer

La Feria empieza este sábado 3 de enero y se extiende hasta el 11 del mismo mes.

La Feria de Manizales se ha consolidado como uno de los eventos culturales más tradicionales de Colombia.
La Feria de Manizales se ha consolidado como uno de los eventos culturales más tradicionales de Colombia. Foto: Camara Lucida

Todo está listo para dar inicio a una nueva versión de la tradicional Feria de Manizales que, en esta oportunidad, se realiza entre el 3 y el 11 de enero de 2026, un encuentro que reúne tradición, cultura, música, deporte y muchas actividades más para toda la familia.

De acuerdo con la Alcaldía de Manizales, la versión número 69 de la Feria ofrece un mundo de posibilidades, con eventos para jóvenes, adultos y familias completas, destacándose por una programación gratuita todos los días.

Música, tradición y grades conciertos: así se vivirá la Feria de Manizales 2026

Desfiles tradicionales, conciertos, actividades deportivas, experiencias en contacto con la naturaleza y múltiples expresiones culturales hacen parte de una agenda que celebra la diversidad y el talento en la capital de Caldas.

La Plaza de Bolívar es el escenario central de este encuentro cultural en donde se presentarán conciertos gratuitos todas las noches, con artistas de diversos géneros, incluyendo la música popular y vallenato, entre otros. En la lista destacan Fruko y sus Tesos, Andy Rivera, Alzate, Dálmata, Jhonny Rivera, Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro.

Feria de Manizales
La nueva edición de la Feria de Manizales da inicio este sábado 3 de enero. Foto: Alcaldía de Manizales/API.

Uno de los eventos más esperados es el Superconcierto con artistas de alto nivel que se llevará a cabo el 10 de enero y que anticipa el cierre de la Feria. Este evento reúne en el Estadio Palogrande a figuras de la música como Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50, Giovanny Ayala y Hamilton, con una mezcla de vallenato, pop, música regional mexicana y urbana.

Este encuentro está dirigido a un público mayor de 14 años, tiene cobro de boletería y se llevará a cabo a partir de las 4:00 p.m., extendiéndose hasta las 3:30 a.m. del domingo 11 de enero. De acuerdo con la información oficial, las puertas del lugar se abrirán desde el mediodía, con el fin de facilitar el ingreso organizado de los asistentes.

Feria de Manizales: estas son las fechas, artistas y escenarios en los que se realizará este tradicional evento

Otros artistas para ver y disfrutar en la Feria de Manizales

En el marco de la Feria se llevan a cabo las tradicionales Fondas y Arrierías, que tienen cobro y que este año contarán con la presencia de los siguientes artistas:

Feria de Manizales
La Feria de Manizales ofrece varios eventos gratuitos, uno de ellos el Encuentro de Melómanos que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar. Foto: Feria de Manizales/API.
  • 3 de enero: Los Hermanos Medina.
  • 4 de enero: Dueto Buriticá y Luisito Muñoz.
  • 5 de enero: David Pabón.
  • 6 de enero: Jessi Uribe.
  • 7 de enero: Nelson Velásquez.
  • 8 de enero: Maelo Ruiz.
  • 9 de enero: El Andariego

Por su parte, la programación de la Plaza de Bolívar es gratuita y en ella participan estos invitados.

  • 4 de enero: Dimensión Latina y Fruko y sus Tesos
  • 5 de enero: Pregón con Sebastián Yatra
  • 6 de enero: Plancha y sinfónica con la Orquesta Sinfónica de Caldas y Tormenta
  • 7 de enero: Popular con Alzate y Jhonny Rivera
  • 8 de enero: Urbano con Andy Rivera y Dalmata
  • 9 de enero: Los Inquietos del Vallenato y el Binomio de Oro

Así, en este 2026, como todos los años, Manizales abre sus puertas para recibir a propios y visitantes en una celebración que exalta la cultura, la tradición y la innovación.

