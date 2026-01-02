Turismo

Ferias y fiestas en Antioquia: estos pueblos están de celebración arrancando enero; prográmese para visitarlos

Antioquia ofrece una variada agenda cultural y musical para este mes de enero.

Redacción Turismo
2 de enero de 2026, 4:35 p. m.
En distintos pueblos de Antioquia se inicia el año con diversas celebraciones
En distintos pueblos de Antioquia se inicia el año con diversas celebraciones

El año comienza cargado de festividades y celebraciones en muchos municipios del país y Antioquia es uno de los departamentos en los que tradicionalmente en el mes de enero se llevan a cabo diversos eventos culturales y musicales.

Estos encuentros se convierten en una oportunidad perfecta para que turistas y locales recorran los pueblos y se impregnen de celebraciones únicas, con una agenda variada y completa para grandes y chicos. En destinos como Necoclí, Tarazá, Marinilla y San Carlos, entre otros, los viajeros pueden disfrutar de una experiencia diferente.

Fiestas del Coco

En Necoclí, municipio ubicado en el Urabá, se realizan las Fiestas del Coco entre el 9 y el 11 de enero. Este es un encuentro cargado de identidad cultural y tradición viva. Según información de la Alcaldía, este año este evento se llena de sabor con el Festival Gastronómico, comidas típicas, artesanías y cultura, donde el coco vuelve a ser el gran protagonista.

De igual forma, se realizarán conciertos con invitados como Maelo Ruiz, Nelson Velásquez y Álex Manga, además de Farid Ortiz, entre otros.

Por su parte, Marinilla, ubicado en el oriente antioqueño, a una hora de Medellín, celebra sus famosas Fiestas de la Vaca en la Torre del 8 al 12 de enero, ofreciendo una amplia programación de artistas y eventos culturales. Este es un evento para disfrutar en familia y con amigos.

Muy cerca de allí, en el municipio de El Santuario, se llevarán a cabo las Fiestas del Retorno del 9 al 11 de enero.

Así es uno de los pueblos más jóvenes de Antioquia, destino de gran riqueza acuática que en el pasado se llamó Puerto Uribe

En el encuentro los visitantes podrán disfrutar de la presentación de artistas como Rayos de México, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso y Osmar Pérez, así como Los Chiches del Vallenato, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, Zona Prieta, El Dueto Buriticá, Jean Carlos Centeno y un artista internacional invitado. A esto se suman desfiles, actividades culturales y eventos para toda la familia.

Otro de los municipios que estará de fiesta por estos días es Tarazá, que invita a las Fiestas del Río, encuentro cultural que tendrá lugar del 9 al 11 de enero. Estas festividades son reconocidas por sus actividades acuáticas a orillas del río Cauca, acompañadas de presentaciones de música popular y una importante oferta gastronómica.

Un destino más que celebra es San Carlos, con sus Fiestas del Bocachico, en el corregimiento de Puerto Garza. Este evento se realiza del 8 al 11 de enero de 2026, y este espacio se llena de magia, cultura y tradición. San Luis, por su parte, se suma a la oferta de fiestas con su encuentro de colonias y trovas, el cual se llevan a cabo del 8 al 12 de este mes.

