El año comienza cargado de festividades y celebraciones en muchos municipios del país y Antioquia es uno de los departamentos en los que tradicionalmente en el mes de enero se llevan a cabo diversos eventos culturales y musicales.
Estos encuentros se convierten en una oportunidad perfecta para que turistas y locales recorran los pueblos y se impregnen de celebraciones únicas, con una agenda variada y completa para grandes y chicos. En destinos como Necoclí, Tarazá, Marinilla y San Carlos, entre otros, los viajeros pueden disfrutar de una experiencia diferente.
Fiestas del Coco
En Necoclí, municipio ubicado en el Urabá, se realizan las Fiestas del Coco entre el 9 y el 11 de enero. Este es un encuentro cargado de identidad cultural y tradición viva. Según información de la Alcaldía, este año este evento se llena de sabor con el Festival Gastronómico, comidas típicas, artesanías y cultura, donde el coco vuelve a ser el gran protagonista.
De igual forma, la corona vuelve al pueblo con el Reinado Popular: barrios y corregimientos unidos, brillando por una causa común y compitiendo por inversión social para sus territorios.
De igual forma, se realizarán conciertos con invitados como Maelo Ruiz, Nelson Velásquez y Álex Manga, además de Farid Ortiz, entre otros.
Por su parte, Marinilla, ubicado en el oriente antioqueño, a una hora de Medellín, celebra sus famosas Fiestas de la Vaca en la Torre del 8 al 12 de enero, ofreciendo una amplia programación de artistas y eventos culturales. Este es un evento para disfrutar en familia y con amigos.
Muy cerca de allí, en el municipio de El Santuario, se llevarán a cabo las Fiestas del Retorno del 9 al 11 de enero.
En el encuentro los visitantes podrán disfrutar de la presentación de artistas como Rayos de México, Jhon Alex Castaño, Luis Alfonso y Osmar Pérez, así como Los Chiches del Vallenato, Daniel Calderón y Los Gigantes del Vallenato, Zona Prieta, El Dueto Buriticá, Jean Carlos Centeno y un artista internacional invitado. A esto se suman desfiles, actividades culturales y eventos para toda la familia.
Otro de los municipios que estará de fiesta por estos días es Tarazá, que invita a las Fiestas del Río, encuentro cultural que tendrá lugar del 9 al 11 de enero. Estas festividades son reconocidas por sus actividades acuáticas a orillas del río Cauca, acompañadas de presentaciones de música popular y una importante oferta gastronómica.
Un destino más que celebra es San Carlos, con sus Fiestas del Bocachico, en el corregimiento de Puerto Garza. Este evento se realiza del 8 al 11 de enero de 2026, y este espacio se llena de magia, cultura y tradición. San Luis, por su parte, se suma a la oferta de fiestas con su encuentro de colonias y trovas, el cual se llevan a cabo del 8 al 12 de este mes.