Greeicy rompió en llanto y contó dolorosa situación relacionada con su bebé: “me siento mal”

“Claro, como duré varios días por fuera sin el gordo y hoy es mi único día con él y también tengo cosas por hacer y cancelé todo porque tengo que estar con él, necesito compartir con él; lloré porque estoy sensible. Hoy estoy con él, pero me siento mal porque mañana tengo que volver a viajar”.

“Como no me quiero perder nada de su crecimiento me siento mal cuando no estoy (...) Es algo muy íntimo, pero quería compartir esta verdad que nos une a muchos”, mencionó.