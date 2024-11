Mike Bahía soltó detalle revelador de las finanzas de Greeicy Rendón: “Yo creo que ella le compró carro al man”

Cabe resaltar que tanto Rendón como Bahía han tenido meses de fuerte trabajo, debido a que el cantante se encuentra en la producción de su más reciente álbum Calidosa , mientras que la artista ha estado viajando con su gira, en donde no solo muestra su lado clásico, sino también su alter ego, Yeliana.

Mike, en las últimas semanas, ha tenido gira de medios, donde ha podido presentar su nuevo álbum, su faceta musical y lo que llega de nuevo en cuanto a su música. Sin embargo, algunas preguntas le suelen realizar que no pasan desapercibidas, y en esta oportunidad, el medio quiso interrogarlo acerca de cuál era el rumor más exagerado que había escuchado de Greeicy.

“Que había un man que la patrocinaba y le regaló un carro, y me preguntaron a mí que yo qué. Yo creo que ella le compró el carro al man (...) Greeicy es una persona que ni sabe cuánto tiene en su cuenta, no le interesa. Desde que la conozco hasta el día de hoy”, dijo entre risas el colombiano en la entrevista.

Con esta respuesta, al parecer, Bahía dio a entender que la cantante generaba mucho dinero; sin embargo, no le llama la atención el estilo de vida opulento, y expresó que la caleña no hace juicios de valor basados en apariencias o el estatus. Incluso, también agregó que su conciencia en el dinero no la limitaba.