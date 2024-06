¿Se besaron? Greeicy es captada en íntima situación con presentador español

Pero no solo ha sido reconocida por su talento para el canto, la caleña también ha demostrado su capacidad para la interpretación de distintos personajes, llegando a participar en series y novelas como La Pola, Chica vampiro, La ronca de oro, Ritmo salvaje , entre otras producciones, en las que siempre se ha destacado por su nivel actoral.

¿Greeicy se besó con presentador español?

Greeicy “emborrachó” a David Broncano

Así se pudo ver frente a las cámaras, donde Greeicy le manifestó que “Tenía dudas de si traerlo o no porque no sabía si te iba a gustar”, a lo que el presentador respondió: “Seguro que sí me gusta. ¿Es comida? ¿Es dinero?”, para sorprenderse cuando le dieron a conocer de qué se trataba.