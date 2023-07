Ternura en video: Greeicy Rendón comparte el momento en el que su hijo Kai dice: “Ma”

Uno de los momentos más felices para cualquier madre es cuando su bebé dice “mamá” o en su defecto “ma” por primera vez, aunque no todas logran captar el momento, como sí lo hizo Greeicy Rendón, una de las artistas de más acogida no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, como lo evidencia la masiva asistencia a sus conciertos.

Greeicy no solo ha conquistado el corazón de sus seguidores (más de 22 millones solo en Instagram) por su voz e interpretación de éxitos como Más fuerte, considerado como un himno por algunas mujeres, sino por su talento para bailar y por su buen sentido del humor.

Pero parece ser que lo que más aprecian de la caleña, de 30 años, es su cercanía con la gente, su desparpajo y sencillez para compartir con sus fanáticos particularidades de su vida diaria, entre ellas sus anécdotas como madre.

Kai es el primer hijo de Greeicy Rendón y Mike Bahía. El menor ha sido tendencia en las redes sociales. - Foto: Instagram: @greeicy

Las últimas horas, por ejemplo, subió a una historia en Instagram la manera en que jugaba con Kai, el hijo que tuvo junto a Mike Bahía. En la grabación se ve al pequeño sujetando una trenza que la cantante de música urbana tenía en su cabello, pero lo más emocionante fue lo que siguió.

Greeicy le pidió a Kai un beso y el pequeño, con ternura, caminó hacia ella para darle un pico, no sin antes decirle: “Ma”, hecho que generó sorpresa y una risa en la artista.

Valga recordar que aunque Greeicy y Mike Bahía comparten algunos momentos con Kai, que el pasado abril cumplió su primer año de vida, por decisión mutua no han dejado ver su rostro para respetar su privacidad. Eso sí, en instantes le dejaron ver el perfil de su cara o su cara completa, solo que bajo unos filtros que impiden identificar sus facciones.

Kai es el primogénito de Greeicy Rendón y Mike Bahía. - Foto: Instagram: @greeicy

Si hay un plan que verdaderamente se disfruta, ese es asistir a un concierto. No hay como interpretar a grito herido las canciones que llegan al alma y deleitarse con la puesta en escena del artista favorito. Lo mejor es hacer catarsis junto a cientos de desconocidos interpretando un coro que cala. Pero no todos lo entienden y no solo se amargan la fiesta, sino que se la amargan a los demás, como ocurrió en Ibagué días atrás, durante un concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahía.

Agarrón en pleno concierto de Mike Bahía y Greeicy

En Lo sé todo, cuenta en Instagram que le sigue el rastro a los famosos, hicieron eco a un video que circuló en las redes sociales en el que se ve a unas mujeres agrediéndose durante un concierto de la pareja de artistas durante las fiestas de San Juan, en la capital del Tolima.

La grabación da cuenta de cómo dos grupos de mujeres comienzan a intercambiar agresiones verbales y, luego, terminan lanzándose puños y agarrándose del cabello, tanto como para que un hombre ajeno a la situación saltara una valla para mediar. También buscan calmar los ánimos otras mujeres, que luchando con toda su fuerza para separar a unas y otras.

La pelea se registró en Ibagué, Tolima. - Foto: Instagram: @greeicy y @losetodocol

Cuando por fin logran controlar la situación, hay quienes insisten en que la gresca continúe. Una de las mujeres, por ejemplo, sigue lanzando golpes, aun cuando otra le dice que se detenga, y otra más les echa a sus ‘adversarias’, si cabe la expresión, espuma blanca, de esas que suele utilizarse en las fiestas.

Lo curioso es que mientras las mujeres pelean, se escucha la voz de Mike Bahía, entusiasta, interpretando las canciones esperadas por sus fanáticos en Ibagué.

Algunos de los comentarios a la publicación fueron: “Indignante estas imágenes, ya las mujeres no se toleran, no hay respeto, no hay nada”; “qué vergüenza, este país está tan contaminado que solo se ven peleas, robos, masacres” y “ese es el toque de las fiestas de pueblo”.