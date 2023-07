“¿Se operó el ‘pompis’?”: las fotos de Greeicy Rendón que impactaron a sus seguidores

La cantante es muy activa en sus redes sociales y sus fanáticos no se pierden nada de su vida.

Greeicy Rendón es una de las artistas colombianas más queridas en el país y en la región. Por estos días, la caleña se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y ahora está promocionando todo lo que tiene que ver con su nuevo disco, que tiene un concepto muy íntimo que involucra su segundo nombre, Yeliana.

Greeicy estrenará su próximo álbum este mes de julio. Por primera vez, la artista urbana compuso la mayoría de las canciones. - Foto: Agencia Jaque

Esta famosa que se ha dado a conocer no solo por su faceta como cantante, sino también como actriz; ha lanzado una nueva producción musical a través de un personaje con el que hace catarsis sobre su maternidad, su empoderamiento femenino, su vida artística y todo lo que ha logrado con el éxito de su música, aspectos que no solo la han caracterizado, sino por los que incluso ha recibido críticas en las redes sociales.

Paralelo a todo esto, Rendón ha estado muy atareada con su agenda, pues sus apariciones en diversos eventos y medios de comunicación la han mantenido muy ocupada, intervenciones donde no solo cuenta sus novedades musicales.

Greeicy también demuestra que es una mujer que comete errores y aprende de ellos, como el que siempre le pasa desde que es mamá, olvidando el discurso que estaba diciendo. Hace poco la artista llamó la atención con unas llamativas fotos sobre un aspecto que pone a muchos a hablar sobre ella: su cuerpo. ¿Se hizo alguna operación?

En su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 22 millones de seguidores, Greeicy Rendón ha sabido cómo construir una comunidad de fanáticos que quedan con la boca abierta, cada vez que la caleña, de 30 años, sube fotos y videos de conciertos, bailes o simplemente en la intimidad de su casa, junto a sus amigos como Lina Tejeiro, su pareja Mike Bahía y su pequeño hijo Kai.

Hace unos días, Rendón dio mucho de qué hablar por una serie de imágenes que posteó en medio del próximo lanzamiento mundial de la película Barbie, de la cual hace parte la cantante Karol G en su banda sonora. Es por esto que en todo el país se han colocado algunos puestos que aparentan ser la caja de la muñeca, para que las personas se tomen fotos.

Greeicy no fue la excepción y al ver uno de estos lugares entró junto a Mike y se tomó varias fotos. Algunos resaltaron la belleza de la cantante y su ajustado vestido, pero otros señalaron que sus glúteos se veían diferentes: “¿Se operó el ‘pompis’ o son ideas mías? Creo que esa forma solo la he visto en ‘pompis’ operadas”, “Nunca le había visto esas nalgas a Greeicy”, “¿Ahora todas quieren ser Yina Calderón?”, “Greeicy no es de este planeta”, son algunos de los comentarios que le dejan a la cantante por estas llamativas imágenes en su red social.

Cabe destacar que estas fotos las compartió a raíz del auge que tiene el lanzamiento de la película; sin embargo, nunca se le había visto a la caleña con un look muy al estilo Barbie, que hoy en día está en boca de todos debido al film de Greta Gerwig que está a tan solo días de estrenarse y trae a la vida a la muñeca más famosa de toda la historia, con la ayuda de la actriz Margot Robbie, quien en el set está acompañada del nominado al Óscar, Ryan Gosling, quien le dará vida al compañero fiel de Barbie, Ken.

Esta estética rosada y de un mundo de fantasías que linda con la perfección, se ha trasladado a diferentes escenarios y le tocó el turno a la caleña de permearse un poco de esto, pues en su participación en el show Pinky Promise se convirtió en toda una muñeca, asistiendo con un vestido rosado muy corto como el del ajuar de Barbie, que combinó con unas botas blancas hasta la rodilla, que le acentuaban sus hermosas piernas.