Video: el agarrón entre mujeres en pleno concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahía

Si hay un plan que verdaderamente se disfruta, ese es asistir a un concierto. No hay como interpretar a grito herido las canciones que llegan al alma y deleitarse con la puesta en escena del artista favorito. Lo mejor es hacer catarsis junto a cientos de desconocidos interpretando un coro que cala. Pero no todos lo entienden y no solo se amargan la fiesta, sino que se la amargan a los demás, como ocurrió en Ibagué el fin de semana que recién pasó, durante un concierto de Greeicy Rendón y Mike Bahía.

En Lo sé todo, cuenta en Instagram que le sigue el rastro a los famosos, hicieron eco a un video que circuló en las redes sociales en el que se ve a unas mujeres agrediéndose durante un concierto de la pareja de artistas durante las fiestas de San Juan, en la capital del Tolima.

La grabación da cuenta de cómo dos grupos de mujeres comienzan a intercambiar agresiones verbales y, luego, terminan lanzándose puños y agarrándose del cabello, tanto como para que un hombre ajeno a la situación saltara una valla para mediar. También buscan calmar los ánimos otras mujeres, que luchando con toda su fuerza para separar a unas y otras.

Greeicy Rendón y su pareja, Mike Bahía. - Foto: Tomada de Instagram: @greeicy1

Cuando por fin logran controlar la situación, hay quienes insisten en que la gresca continúe. Una de las mujeres, por ejemplo, sigue lanzando golpes, aun cuando otra le dice que se detenga, y otra más les echa a sus ‘adversarias’, si cabe la expresión, espuma blanca, de esas que suele utilizarse en las fiestas.

Lo curioso es que mientras las mujeres pelean, se escucha la voz de Mike Bahía, entusiasta, interpretando las canciones esperadas por sus fanáticos en Ibagué.

En redes sociales, como era de esperarse, lamentaron lo sucedido, dado que empaña un espectáculo de lujo como el que garantizan Greeicy y su pareja.

Algunos de los comentarios a la publicación fueron: “Indignante estas imágenes, ya las mujeres no se toleran, no hay respeto, no hay nada”; “qué vergüenza, este país está tan contaminado que solo se ven peleas, robos, masacres” y “ese es el toque de las fiestas de pueblo”.

El jocoso ‘desaire’ de Greeicy Rendón a un periodista

Si hay una artista querida en Colombia, esa es Greeicy Rendón. La caleña no solo enamora con su voz, cada vez que interpreta éxitos como Más fuerte, que se convirtió en un himno para las mujeres, sino por su personalidad cuando de conversar con sus fanáticos y los medios de comunicación se trata.

Días atrás, por ejemplo, un video suyo se robó la atención de sus fanáticos, tanto que en redes sociales suma miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios. ¿Qué pasó? Le hizo un chistoso “desaire” a un reportero del programa de farándula ‘Lo sé todo’.

Greeicy Rendón, una de las famosas más queridas por los colombianos. - Foto: Instagram @greeicy

Un periodista de Lo sé todo le preguntó por el agridulce momento que vivió junto a su pareja Mike Bahía semanas atrás, cuando fueron víctima de un robo en su finca en Rionegro, Antioquia, mientras estaban de gira en los Estados Unidos.

Greeicy, pícara, explicó que ese no fue el único momento difícil que en ese entonces vivieron con Mike y del que lograron salir adelante. Sin embargo, cuando parecía que iba a detallar todo lo ocurrido, lo dejó con la incógnita de una manera jocosa.

“Tú lo mencionaste ahorita en la rueda de prensa, hablaste de un momento difícil cuando estabas en Miami, y es que justo ese día pasó algo duro en la vida de ustedes, tuvo que ver con el robo de la casa”, planteó el reportero, esperando a ver si Greeicy le daba detalles de lo ocurrido.

Greeicy Rendón dejó con pregunta en el aire a reportero de programa de entretenimiento. - Foto: Captura de pantalla: @Losetodocol

Justo ahí llegó la sorpresa de la artista, un poco seria al comienzo y jocosa al final:

“Muchas situaciones, yo creo que no fue solo eso. Tendría que sentarme horas a chismearle todo lo que ha pasado, pero como a ustedes en ‘Lo sé todo’ les gusta saber de todo, no voy a contarles nada, adiós”.