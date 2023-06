Así le estaría quedando el rostro a Alina Lozano tras sus múltiples cirugías

Alina Lozano, conocida por sus papeles icónicos en producciones como Pedro, el escamoso, El último matrimonio feliz o La reina del sur, ahora se ha hecho notar todavía más gracias a la relación que sostiene con el influenciador Jim Velásquez, a quien le lleva 31 años.

Juntos, los dos famosos han mostrado en sus redes sociales parte de su día a día, destacando experiencias divertidas o hasta discusiones, las cuales rápidamente se han viralizado. Aunque inicialmente muchos creyeron que se trataba solo de un performance para adquirir fama, poco a poco han ido demostrando que su amor es real.

Alina Lozano ha ido mostrando el proceso de recuperación de su rostro tras algunas cirugías practicadas. - Foto: Instagram: @notifamosoos

Han dejado ver su lado más humano y comenzaron una vida en pareja, contrario a todo lo que la opinión pública expresó en su momento.

De hecho, ha sido tanto el romance que llevan que decidieron recientemente contraer matrimonio, pues él le propuso matrimonio justo en medio de una entrevista, para estar juntos “hasta que la muerte los separe”.

No obstante, uno de los hechos más relevantes en el timeline del dichoso noviazgo es que Velásquez le prometió a su pareja que, antes de casarse, le regalaría las cirugías estéticas que ella quisiera.

Tras lo anterior, Lozano y su compañero sentimental subieron varios videos a Instagram, en los que se les ve en varias visitas al cirujano, en las cuales este les daba su opinión profesional y los preparaba para los procedimientos. Aunque algunos fueron simples sketches de humor, otros sí hacían parte del proceso.

De la misma manera, la dupla compartió parte del post-operatorio y de la recuperación de Alina. Asimismo, recientemente se ha mostrado el resultado parcial de las primeras operaciones que se realizó la intérprete.

A través de una transmisión en vivo en Facebook, los tórtolos aparecieron para pronunciarse sobre la transformación física de la actriz. “Estoy muy contenta, ya quería que me quitaran los puntos. La inflamación se demora en bajar bien unos 15 días. En general, en un mes ya estoy desinflamada, pero me siento muy bien”, expresó la artista.

Alina Lozano mostró avances de su transformación física (captura de pantalla de Facebook Live). - Foto: Foto: Captura de pantalla de Facebook Live

A su vez, el joven creador de contenido reaccionó: “Estoy muy feliz por ti, eres una mujer muy hermosa. Ya quiero que todos nos vean”, indicó.

Luego de lo manifestado por el influencer y lo hecho por la histrionisa, muchos le preguntaron si el objetivo de las intervenciones había sido lucir más joven, para así competir de alguna manera con las mujeres de la edad de su prometido.

“Yo no quiero competir con nadie, me llamo Alina Lozano. Yo me quiero ver con mi edad, no quiero competir con la juventud, no me interesa. No me interesa ser una barbie. A veces me da como rabia, si Jim quiere conseguirse a una mujer de su edad que lo haga, pero no me interesa dejar de ser de mi edad”, dejó en claro.

La mujer se quitó las gafas oscuras que traía y reveló el avance que tiene su rostro tras la cirugía. - Foto: Foto: Facebook Alina Lozano

Así las cosas, Alina también envió un mensaje a aquellas personas que critican a las mujeres por realizarse cirugías estéticas. “Es un tema de dejar a la mujer desde la carencia. Todos creen que, por estar con un hombre joven, él nos tiene quedar y no es así. Si estuviera con Jim o no igual me hubiera hecho los cambios porque los hago por mí. Están mal. Las mujeres ya no lloramos, sino facturamos”, concluyó en medio de la transmisión.

Con la recuperación casi en un 100%, el aspecto físico de la actriz ha cambiado bastante. Hace algunos días, Jim había subido un video en el que se le veía a ella todavía inflamada por los procedimientos, tras lo que él fingía desmayarse al verla.