Greeicy se confesó sobre su relación con Mike Bahía; contó verdad tras polémico video con Beéle: “No van a entender”

Greeicy Rendón y Mike Bahía llamaron la atención de millones de sus seguidores en redes sociales al mostrar nuevas etapas en sus trayectorias musicales, las cuales están cobrando fuerza a nivel internacional.

Ambos artistas han compartido estos avances junto a su hijo Kai, quien también ha despertado la curiosidad de los fans. Muchos de ellos siguen de cerca cada paso de la pareja, interesados no solo en sus conciertos y giras, sino también en los cambios importantes que realizan en sus vidas personales y profesionales.

No obstante, recientemente, las miradas de más de uno se posaron en un video que salió a la luz, donde se podía ver a Greeicy Rendón bailando en un show junto a Beéle, polémico cantante de reguetón. Ambos se gozaron la velada, compartiendo algunos pasos al ritmo de los temas musicales.

Sin embargo, algunos supuestos acercamientos detonaron una ola de críticas en redes sociales, donde los curiosos especularon que la caleña ya no estaría con Mike Bahía. Los rumores comenzaron a tomar fuerza en plataformas digitales, al punto de que llegaron a ojos de la artista, quien sí se pronunció de forma contundente.

Según quedó registrado, Greeicy utilizó sus cuentas oficiales para referirse al tema, destapando si realmente había terminado con su pareja o solamente se trataba de chismes que se creaban por estos contenidos.

Greeicy y Mike Bahía probaron nuevos caminos en su vida. | Foto: Instagram @greeicy

La colombiana, con su particular humor, desmintió que ya no estuviera con el cantante, asegurando que bailar con alguien más no era sinónimo de infidelidad o deseo. Sus palabras fueron claras, mencionando que se dejaba llevar por los ritmos y la química del instante al moverse, pues no tenía nada que ver con vínculos sentimentales o de atracción.

“Me han hecho muchas preguntas, se ha generado mucha conversación...sobre todo porque la gente dice que si es que yo me separé, que si es que yo ya no estoy con el Mike”, dijo al inicio de un video.

“Amores, Mike y yo somos otra cosa que ustedes no van a entender. Yo pensaba: ‘¿Por qué la gente encasilla las cosas?’ Quién dijo que para uno bailar y ser libre de disfrutar del placer de la música, solo lo puede hacer una persona que no tenga hijos, que esté soltera. Para mí el baile, toda la vida, ha sido que con quien conecté...voy a bailar con esa persona, el que me conoce sabe”, agregó.

En los comentarios del post se detalló que muchos siguieron reprochando el comportamiento de la celebridad, ya que consideraban que no “respetaba” a Mike Bahía al hacer esto. Por otro lado, algunos la defendieron y señalaron que era machismo de parte de mujeres, quienes la juzgaban por su trabajo.