Luto en el cine: murió Robert Duvall, famoso actor recordado por ‘El Padrino’ y ‘Apocalypse Now’, a los 95 años

El artista dejó una huella imborrable en la industria cinematográfica, destacando con diversos papeles.

Redacción Gente
16 de febrero de 2026, 1:59 p. m.
Robert Duvall
Robert Duvall Foto: AFP

La industria del cine vive un nuevo luto, luego de que se confirmara la muerte de un famoso rostro que impactó con su trabajo y talento en la pantalla grande por varias décadas. La noticia salió a la luz, sorprendiendo a todos aquellos que disfrutaron de su trayectoria versátil e inesperada.

Se trató del actor Robert Duvall, recordado por sus papeles en los clásicos El Padrino y Apocalypse Now, quien murió a los 95 años, informó su esposa este lunes, 16 de febrero.

El texto oficial fue compartido por diversas agencias y medios internacionales, mostrando el instante doloroso que atravesaba la familia. De hecho, el comunicado reveló que la pérdida se dio en el hogar, descansando en paz.

Ayer dije adiós a mi amado esposo, queridísimo amigo, y uno de los mayores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar”, declaró su esposa Luciana Duvall en un comunicado.

A lo largo de sus seis décadas de carrera, Duvall brilló en papeles protagonistas y de reparto hasta convertirse en director. Su paso por diferentes proyectos cautivó al público variado, logrando dejar huella con su toque artístico.

En 1983, ganó un Óscar a mejor actor por su interpretación de un cantante de country en la película Tender Mercies. Estuvo nominado al Premio de la Academia en seis ocasiones más.

Entre sus personajes más memorables se encuentran el discreto y leal consejero de la mafia Tom Hagen en las dos primeras entregas de El Padrino y el maniático teniente coronel William Kilgore en la película sobre la guerra de Vietnam Apocalypse Now.

Este último filme le valió a Duvall una nominación al Óscar y lo convirtió en una auténtica estrella tras años de interpretar papeles menores.

Para el mundo, fue un actor ganador del Premio de la Academia, un director, un narrador. Para mí, simplemente lo fue todo”, dijo Luciana Duvall.

*Con información de AFP.

