Gente

Murió James Van Der Beek, protagonista de ‘Dawson’s Creek’; se reveló la causa del fallecimiento

La familia del actor de Hollywood se pronunció a través de las redes sociales.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

11 de febrero de 2026, 3:46 p. m.
El actor falleció a sus 48 años de edad.
El actor falleció a sus 48 años de edad. Foto: Getty Images

James Van Der Beek, un galán que protagonizó dramas de adolescentes a inicios del nuevo milenio y saltó a la fama al protagonizar Dawson’s Creek y, en años posteriores, se burló de su propia imagen de apuesto, ha muerto a sus 48 años.

Un comunicado publicado en la página oficial de Instagram del actor indicó que Van Der Beek murió el miércoles temprano. “Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia”, señaló el comunicado.

En 2024, Van Der Beek reveló que estaba recibiendo tratamiento por cáncer colorrectal.

James Van Der Beek
James Van Der Beek falleció luego de batallar contra un cáncer. Foto: Getty Images

En septiembre, hizo una aparición sorpresa en video para un evento benéfico de reunión de Dawson’s Creek en la ciudad de Nueva York, después de retirarse previamente por temas de salud.

Gente

¿Suicidio o asesinato?: una nueva revisión forense revive el misterio sobre la muerte de Kurt Cobain

Gente

Fiscalía presenta acusación formal contra Valentino Lázaro por presunta violencia de género hacia Andrea Valdiri

Gente

Periodista no se contuvo y rompió en llanto en plena transmisión por dura situación en Córdoba: “Nos ha tocado”

Gente

Manuela Gómez tuvo particular reacción luego del congelados de su pareja y su hija en ‘La casa de los famosos’: “A mí me da miedo”

Gente

Cantante de música popular reveló video que le mandó Yeison Jiménez antes de morir en trágico accidente: “Te quiero mucho, mi mona”

Gente

Vanessa de la Torre presenta su primera novela: una historia escrita en medio de la pandemia y su divorcio

Gente

Shakira dará gigantesco show gratuito en Río de Janeiro; seguirá los pasos de Lady Gaga y Madonna

Cultura

Indiana Jones, Han Solo y tanto más: Harrison Ford recibirá el premio a la trayectoria del Sindicato de actores

Gente

Este es el actor colombiano que saldrá en la película de terror ‘Scream 7’

Gente

Leonardo DiCaprio habló sobre su carrera actoral y confesó en qué se quiere enfocar: “Los premios van y vienen”

Apareció proyectado en el escenario del Richard Rodgers Theatre durante una lectura en vivo del episodio piloto de la serie, a beneficio de F Cancer y de Van Der Beek. Lin-Manuel Miranda lo sustituyó en el escenario. Van Der Beek expresó: “Gracias a cada una de las personas que están aquí”.

Murió el papá de David Bisbal a los 84 años; dio desgarrador mensaje de despedida

Vinculado para siempre a ‘Dawson’s Creek’

El chico que comenzó en el teatro protagonizaría la película Varsity Blues y en televisión sería el agente especial del FBI Elijah Mundo en la serie CSI: Cyber, pero quedó ligado para siempre a Dawson’s Creek, que se emitió de 1998 a 2003 en The WB.

La serie seguía a un grupo de amigos de secundaria mientras aprendían sobre amores, forjaban amistades reales y encontraban su lugar en la vida. Van Der Beek, entonces de 20 años, interpretó a Dawson Leery, de 15, que aspiraba a ser un director con la calidad de Steven Spielberg.

Dawson’s Creek, con la melancólica canción de apertura I Don’t Want To Wait de Paula Cole, ayudó a definir a The WB como un refugio para adolescentes y jóvenes adultos que se identificaban con sus diálogos hiperarticulados y su manera franca de hablar sobre sexualidad. Y volvió conocidos en los hogares otros nombres, como Joshua Jackson, Katie Holmes y Michelle Williams.

La serie causó revuelo cuando uno de los adolescentes inició una relación subida de tono con una profesora 20 años mayor que él y cuando el personaje de Holmes trepa por la ventana del dormitorio de Dawson y se acurrucan juntos. Series más atrevidas como Euphoria y Sex Education le deben mucho a Dawson’s Creek.

Algunas veces, Van Der Beek batallaba para quitarse la sombra de la serie, pero con el tiempo se inclinó por parodiarse a sí mismo, como en videos de Funny Or Die y en el videoclip de Blow de Kesha, que incluía su batalla con pistolas láser contra la estrella pop en un club nocturno y unicornios muertos.

“Es difícil competir con algo que fue el fenómeno cultural que fue pDawson’s Creek. Son muchas horas interpretando a un personaje frente a la gente. Así que es natural que te asocien con eso”, comentó el actor a Vulture en 2013.

*Con información de AFP.

Más de Gente

Investigadores independientes presentan revisión forense de Kurt Cobain

¿Suicidio o asesinato?: una nueva revisión forense revive el misterio sobre la muerte de Kurt Cobain

El actor falleció a sus 48 años de edad.

Murió James Van Der Beek, protagonista de ‘Dawson’s Creek’; se reveló la causa del fallecimiento

Los detalles del proceso judicial entre Andrea Valdiri y Valentino Lázaro

Fiscalía presenta acusación formal contra Valentino Lázaro por presunta violencia de género hacia Andrea Valdiri

Periodistas de WinSport

Periodista no se contuvo y rompió en llanto en plena transmisión por dura situación en Córdoba: “Nos ha tocado”

Manuela Gómez habló luego de recibir el congelados de su pareja y su hija.

Manuela Gómez tuvo particular reacción luego del congelados de su pareja y su hija en ‘La casa de los famosos’: “A mí me da miedo”

Cantante de música popular reveló video inédito de Yeison Jiménes.

Cantante de música popular reveló video que le mandó Yeison Jiménez antes de morir en trágico accidente: “Te quiero mucho, mi mona”

Vanessa de la Torre, periodista y escritora colombiana.

Vanessa de la Torre presenta su primera novela: una historia escrita en medio de la pandemia y su divorcio

Shakira ha llenado escenarios importantes alrededor del mundo gracias a su talento.

Shakira dará gigantesco show gratuito en Río de Janeiro; seguirá los pasos de Lady Gaga y Madonna

Stephanie Martínez dimite por falta de apoyo; la agenda oficial se mantiene

“Un sueño que se convirtió en una pesadilla”: renunció reina del Carnaval del Atlántico, a 48 horas de su coronación

Testigos presenciales aportaron detalles clave sobre los segundos previos al choque.

Así luce el lugar del accidente donde murió Yeison Jiménez, a un mes de la tragedia; hermana compartió imágenes

Noticias Destacadas