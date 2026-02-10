Murió el papá de David Bisbal a los 84 años; dio desgarrador mensaje de despedida

Son complejos momentos para David Bisbal y su familia, ya que su padre José Bisbal Carrillo falleció a los 84 años este martes 10 de febrero en su Almería natal rodeado de sus seres queridos, como adelantó La Voz de Almería.

El exdeportista, que alcanzó una gran popularidad como boxeador en las décadas de los 60 y 70 (llegando a ganar el Campeonato de España de peso pluma en siete ocasiones), padecía Alzheimer desde hace varios años, y su estado había empeorado en los últimos tiempos, en los que había ingresado en una residencia para tener los cuidados necesarios debido a su enfermedad.

El cantante de Ave María se sinceró en varias ocasiones sobre lo duro que era que su padre ya no le reconociera:

“Nosotros ya nos hemos ido acostumbrando, pero es duro la primera vez que no te reconoce… Se te parte el alma. Empiezas a notar que no conoce ni a sus nietos. Es durísimo. Ya no me reconoce ni a mí, ni a mi hermana, ni a mi hermano… A veces tampoco a mi madre, que siempre está con ella. Sin embargo, sí que se acuerda de su época de boxeador”, confesó el español en 2023 durante una visita a El Hormiguero.

David Bisbal, cantante español. Foto: Especial para El País

En su documental de Movistar+, David también habló del Alzheimer que padecía su padre, que llegó a protagonizar una de las secuencias más emotivas del film, en la que el artista le comentaba orgulloso que “mi padre también fue boxeador. Mi padre se llama José Bisbal Carrillo”.

“Ese soy yo”, reaccionó entonces Bisbal Carrillo. “Es que tú eres mi padre y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido y ya tengo barba blanca y todo. Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti y eso es lo importante. Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho”, respondía el cantante acariciándolo con ternura.

El artista español David Bisbal. Foto: Foto. Tomada de Fan Page de Facebook

El último homenaje público de Bisbal a su padre fue el pasado 1 de diciembre, con motivo de su cumpleaños número 84.

“Feliz cumpleaños al primer campeón de España de boxeo nacido en Almería. Siete títulos en una época dura, cuando era muy fácil que te engañaran. A veces me lo imagino corriendo por La Molineta, o subiendo el Tibidabo de Barcelona, cuidando cada detalle, comiendo su trozo de ternera y sufriendo con el peso antes de la próxima pelea. Ese sacrificio que solo conocen los verdaderos campeones”, escribió en sus redes sociales junto a una imagen en blanco y negro de su progenitor en su época de deportista.

“Echo de menos aquellas entrevistas que le hacía, donde decía con una claridad preciosa que él era de Almería. Hoy reconoce algo muy importante todavía, el poder de un abrazo”, concluía su felicitación.

Y ahora, apenas dos meses después, David, su madre María Ferre y sus hermanos José María y María del Mar despiden a José, al que estuvieron cuidando hasta el último momento.

Mensaje de David Bisbal tras muerte de su padre

“Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”, escribió, acompañando su último adiós de varias imágenes en blanco y negro de su progenitor de joven, cuando se convirtió en campeón de España de boxeo en la categoría de peso ligero.

También Elena Tablada, expareja de David y madre de su hija Ella, reaccionó en redes sociales al fallecimiento del que fue su suegro.

Cogiendo una de las imágenes compartidas minutos antes por el cantante, publicó una emotiva historia en la que escribió: “El cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones”, demostrando el gran cariño que sentía por José Bisbal.