David Bisbal, devastado por la muerte de su padre: así reapareció públicamente

El famoso cantante se sinceró y compartió dolorosas palabras.

11 de febrero de 2026, 8:51 p. m.
El cantante apareció tras la repentina muerte de su padre.
El cantante apareció tras la repentina muerte de su padre. Foto: Getty Images

David Bisbal atraviesa uno de los momentos más duros de su vida tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal, una figura muy querida en Almería tanto por su carácter cercano como por el orgullo con el que siempre llevó el nombre de su tierra.

Su hermana María del Mar se ha mostrado completamente rota en el velatorio, aunque con la serenidad de saber que su padre “se ha ido feliz” y muy acompañado y, aunque la familia está devastada, encuentra consuelo en que el boxeador “está descansando” y se ha marchado “al lado nuestro, de nuestra mano y con todo nuestro amor”.

En medio del dolor, el artista también ha querido dar un paso al frente para agradecer públicamente las innumerables muestras de cariño que ha recibido él y toda su familia, recalcando que, pese a la tristeza, sienten la tranquilidad de saber que su padre se ha marchado en paz y arropado por los suyos.

“Vale, mira, yo estoy aquí para agradecer porque sinceramente he sentido muchas muestras de cariño, estoy muy agradecido. Pepe ha estado rodeado de sus hijos, de sus nietos, de todos sus hermanos, de sus amigos. Y, bueno, en nombre de todos tus compañeros también, para tus compañeros de la prensa, que sé que han mandado muchas muestras de cariño, os agradezco en el alma. Son momentos delicados, pero estamos también tranquilos porque mi padre ahora está en paz. Un saludo”, expresaba el cantante visiblemente emocionado ante el equipo de Europa Press.

Bisbal también ha querido subrayar el vínculo especial de su padre con Almería, dejando claro que José no solo era muy querido en la ciudad, sino que él mismo sentía una gran devoción por su tierra: “Mi padre, no solamente era querido en Almería, sino que él amaba su tierra. Os quiero”.

Tras una larga jornada en la que el cantante se mostró especialmente esquivo y se refugió en su familia para afrontar esta dura pérdida, el almeriense abandonaba el tanatorio a última hora de la noche en el interior de un coche junto a su mujer, Rosanna Zanetti, poniendo fin a uno de los días más duros de su vida.

José Bisbal, padre de David Bisbal
José Bisbal, padre de David Bisbal. Foto: Fotos: Instagram David Bisbal

José Bisbal, exboxeador y referente familiar del cantante

El hombre fue conocido no solo por ser el padre del artista, sino también por su pasado como boxeador y por su carácter cercano. A lo largo de los años, el propio David Bisbal habló en distintas ocasiones del apoyo incondicional que recibió de su padre desde sus inicios en la música, destacando siempre su humildad, fortaleza y amor por su familia y por su tierra.

*Con información de Europa Press.

