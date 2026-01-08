Gente

¿Boda a la vista? Juliana Calderón lanza explosiva primicia sobre Yina y el exnovio de Aida Victoria Merlano

Juliana Calderón contó, a través de sus redes, que su hermana Yina se casará con Juan David Tejada, ex de Aida Victoria Merlano.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

8 de enero de 2026, 8:19 p. m.
Yina Calderon y Juan David Tejada compartiendo momentos juntos.
Yina Calderon y Juan David Tejada compartiendo momentos juntos. Foto: @yinacalderonoficial

Las redes sociales en Colombia vuelven a encenderse tras las impactantes declaraciones de Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón. La empresaria decidió romper el silencio, poner fin a los rumores y revelar lo que sería el siguiente gran paso en la vida sentimental de su hermana, Yina Calderón, junto a Juan David Tejada.

La ‘primicia’ que sacudió Instagram

Lo que comenzó como una serie de especulaciones tras varios avistamientos de la pareja, terminó por convertirse en una noticia de gran magnitud en el mundo de la farándula. A través de sus historias de Instagram, Juliana Calderón no se guardó nada y, con un tono desafiante, lanzó lo que ella misma denominó como una “primicia” para sus seguidores y detractores.

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

“Yina se va a casar con Juan David, qué bendición. Qué bendición, ahí les botó la primicia, se van a casar, pa’ que lloren más, pa’ que sufran más, para que critiquen más”, expresó Juliana, según lo publicado en sus redes sociales.

@katerineserrano6

Va haber matrimonio‼️🚨🚨🚨 #agropecuario #aidavictoriamerlano #wetscol #yinacalderonoficial #chisme

♬ sonido original - ️Katerine🌸

Estas declaraciones confirman que el vínculo entre la DJ de guaracha y el empresario, conocido popularmente como el Agropecuario, ha trascendido las salidas casuales para convertirse en un compromiso serio que podría terminar en el altar.

Gente

Jennifer Garner rompe el silencio sobre su divorcio de Ben Affleck: “Lo más difícil fue perder una verdadera amistad”

Gente

La inesperada confesión de Ibai Llanos sobre la reacción de Piqué al tema de Shakira: “El primer día es el más sensible”

Gente

¿Bruce Willis murió? Mensaje de la esposa del actor desató preocupación; se destapó la verdad

Gente

Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

Gente

La oreja de Van Gogh calló críticas con amorosa dedicatoria a Amaia Montero; la defendieron de muchos: “Nos importa un comino”

Gente

Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

Gente

6ix9ine, el rapero que se entregó para ir a prisión y compartir con Nicolás Maduro: “Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”

Gente

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

Gente

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Gente

¿Realmente hubo escenas eliminadas en la última temporada de Stranger Things? Esto es lo que se sabe

Romance en Guatapé: el origen de los rumores

La noticia no llega en el vacío. Días antes de esta confirmación, la propia Yina Calderón había generado revuelo al ser captada en un plan romántico en Guatapé, Antioquia. En diversos videos que circularon rápidamente por redes sociales como X e Instagram, se veía a la influenciadora disfrutando de un día de piscina y momentos de complicidad junto a Tejada.

SEMANA mostró las imágenes de la pareja abrazada, las cuales desataron una ola de comentarios divididos. Sumado a esto, Yina se ha dejado ver muy cerca del Agropecuario en sus historias de Instagram. Mientras algunos celebran la nueva oportunidad en el amor de la polémica empresaria de fajas, otros recordaron el pasado de Tejada como exnovio de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

El dardo contra Aida Victoria Merlano y Wescol

Fiel al estilo directo y confrontativo de la familia Calderón, Juliana no solo habló de la boda, sino que aprovechó el espacio para arremeter contra Aida Victoria Merlano. La crítica se centró en la incoherencia de la barranquillera respecto a sus discursos sobre el empoderamiento y el amor propio, especialmente tras su pasada relación con el streamer Wescol.

“Yo vi clips de Aida con Wescol, parce, pero yo decía: ‘No, ¿dónde está el amor propio? Yo siento que ella habla demasiado de amor propio y allá se miraba supermigajera con el Wescol’”, sentenció Juliana, marcando una clara distancia y dejando claro que, en su opinión, los discursos de Merlano no coinciden con sus acciones.

La polémica reacción de WestCol tras las declaraciones de Trump sobre Petro

Yina Calderón no es ajena al ojo del huracán. Desde su salida de Protagonistas de Nuestra Tele, su vida ha sido un libro abierto de transformaciones estéticas, conflictos con otros influenciadores y éxitos empresariales. Esta posible boda con Juan David Tejada añade un nuevo capítulo a su trayectoria, una que parece estar diseñada para mantenerla siempre en las tendencias digitales.

Por ahora, los seguidores de las hermanas Calderón esperan que Yina confirme la noticia o muestre el anillo de compromiso, mientras que el público de Aida Victoria aguarda por una posible respuesta de la barranquillera ante las punzantes críticas de Juliana.

Más de Gente

Jennifer Garner habla por primera vez del doloroso divorcio de Ben Affleck

Jennifer Garner rompe el silencio sobre su divorcio de Ben Affleck: “Lo más difícil fue perder una verdadera amistad”

Yina Calderon y Juan David Tejada compartiendo momentos juntos.

¿Boda a la vista? Juliana Calderón lanza explosiva primicia sobre Yina y el exnovio de Aida Victoria Merlano

BARCELONA, SPAIN - MARCH 26: Ibai Llanos, President of Porcinos FC and Gerard Pique, President of Kings League react during the Final Four of the Kings League Tournament 2023 at Spotify Camp Nou on March 26, 2023 in Barcelona, Spain. (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images)

La inesperada confesión de Ibai Llanos sobre la reacción de Piqué al tema de Shakira: “El primer día es el más sensible”

La esposa de Bruce Willis, Emma Heming Willis, reveló nuevos detalles sobre lo que habría causado su enfermedad.

¿Bruce Willis murió? Mensaje de la esposa del actor desató preocupación; se destapó la verdad

La ganadora de 'Protagonistas de Nuestra Tele 2012' fue confirmada para la tercera temporada de 'La casa de los famosos Colombia'.

Sara Uribe expuso importante razón por la que le dijo ‘sí’ a ‘La casa de los famosos’ y reveló por qué tardó en dar respuesta

La Oreja de Van Gogh respondió con dedicatoria a Amaia Montero, críticas en su contra.

La oreja de Van Gogh calló críticas con amorosa dedicatoria a Amaia Montero; la defendieron de muchos: “Nos importa un comino”

ANDREA PETRO HERRÁN

Así reaccionó Andrea Petro cuando le preguntaron cómo se llevaba con Verónica Alcocer

Tekashi 6ix9ine, rapero estadounidense, celebró compartir prisión con Nicolás Maduro.

6ix9ine, el rapero que se entregó para ir a prisión y compartir con Nicolás Maduro: “Tengo la suerte de estar encerrado con presidentes”

Niño Prodigio

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 8 de enero

Foto: Instagram @laveronicaorozco

Verónica Orozco se dio nueva oportunidad en el amor y se mostró emocionada; él es el hombre que la flechó

Noticias Destacadas