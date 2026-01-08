¿Boda a la vista? Juliana Calderón lanza explosiva primicia sobre Yina y el exnovio de Aida Victoria Merlano

Las redes sociales en Colombia vuelven a encenderse tras las impactantes declaraciones de Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón. La empresaria decidió romper el silencio, poner fin a los rumores y revelar lo que sería el siguiente gran paso en la vida sentimental de su hermana, Yina Calderón, junto a Juan David Tejada.

La ‘primicia’ que sacudió Instagram

Lo que comenzó como una serie de especulaciones tras varios avistamientos de la pareja, terminó por convertirse en una noticia de gran magnitud en el mundo de la farándula. A través de sus historias de Instagram, Juliana Calderón no se guardó nada y, con un tono desafiante, lanzó lo que ella misma denominó como una “primicia” para sus seguidores y detractores.

“Yina se va a casar con Juan David, qué bendición. Qué bendición, ahí les botó la primicia, se van a casar, pa’ que lloren más, pa’ que sufran más, para que critiquen más”, expresó Juliana, según lo publicado en sus redes sociales.

Estas declaraciones confirman que el vínculo entre la DJ de guaracha y el empresario, conocido popularmente como el Agropecuario, ha trascendido las salidas casuales para convertirse en un compromiso serio que podría terminar en el altar.

Romance en Guatapé: el origen de los rumores

La noticia no llega en el vacío. Días antes de esta confirmación, la propia Yina Calderón había generado revuelo al ser captada en un plan romántico en Guatapé, Antioquia. En diversos videos que circularon rápidamente por redes sociales como X e Instagram, se veía a la influenciadora disfrutando de un día de piscina y momentos de complicidad junto a Tejada.

SEMANA mostró las imágenes de la pareja abrazada, las cuales desataron una ola de comentarios divididos. Sumado a esto, Yina se ha dejado ver muy cerca del Agropecuario en sus historias de Instagram. Mientras algunos celebran la nueva oportunidad en el amor de la polémica empresaria de fajas, otros recordaron el pasado de Tejada como exnovio de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano.

El dardo contra Aida Victoria Merlano y Wescol

Fiel al estilo directo y confrontativo de la familia Calderón, Juliana no solo habló de la boda, sino que aprovechó el espacio para arremeter contra Aida Victoria Merlano. La crítica se centró en la incoherencia de la barranquillera respecto a sus discursos sobre el empoderamiento y el amor propio, especialmente tras su pasada relación con el streamer Wescol.

“Yo vi clips de Aida con Wescol, parce, pero yo decía: ‘No, ¿dónde está el amor propio? Yo siento que ella habla demasiado de amor propio y allá se miraba supermigajera con el Wescol’”, sentenció Juliana, marcando una clara distancia y dejando claro que, en su opinión, los discursos de Merlano no coinciden con sus acciones.

Yina Calderón no es ajena al ojo del huracán. Desde su salida de Protagonistas de Nuestra Tele, su vida ha sido un libro abierto de transformaciones estéticas, conflictos con otros influenciadores y éxitos empresariales. Esta posible boda con Juan David Tejada añade un nuevo capítulo a su trayectoria, una que parece estar diseñada para mantenerla siempre en las tendencias digitales.

Por ahora, los seguidores de las hermanas Calderón esperan que Yina confirme la noticia o muestre el anillo de compromiso, mientras que el público de Aida Victoria aguarda por una posible respuesta de la barranquillera ante las punzantes críticas de Juliana.