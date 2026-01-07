Gente

“Mi primo era en realidad mi hermano”: La impactante revelación de Claudia Bahamón que estremece a la farándula

La presentadora Claudia Bahamón rompió el silencio en el podcast ‘La Lupa’ sobre un impactante secreto familiar

Valentina Rueda Rodríguez

8 de enero de 2026, 3:18 a. m.
Claudia Bahamón reveló en un podcast la dificil prueba que pasó junto a su familia.

La reconocida presentadora de MasterChef Celebrity Colombia, Claudia Bahamón, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al revelar uno de los capítulos más íntimos y dolorosos de su historia personal. En una reciente y profunda entrevista, la huilense confesó cómo fue el proceso de descubrir que quien siempre consideró un primo cercano era, en realidad, su hermano de sangre, fruto de una relación extramatrimonial de su padre, Germán Bahamón.

El secreto que Germán Bahamón guardó por años

La vida de la familia Bahamón cambió para siempre en 2019, tras el trágico accidente automovilístico en el que Germán Bahamón perdió la vida debido a un microsueño. Sin embargo, lo que pocos sabían es que, semanas antes del fatal suceso, el patriarca de la familia decidió liberarse de una carga que lo acompañó durante décadas.

Claudia relató en el pódcast La Lupa que su padre finalmente decidió enfrentar la verdad y revelar la existencia de un hijo fuera del matrimonio. Esta noticia, que para muchos podría haber sido motivo de ruptura, se convirtió para la presentadora en una oportunidad de unión y perdón.

“Mi primo era mi hermano”: Una revelación inesperada

La revelación más impactante de la charla fue el vínculo que unía a este nuevo integrante con la familia antes de conocerse la verdad. Bahamón indicó que su hermano fue concebido con una prima, por lo que durante años el trato fue el de parientes lejanos o primos, sin sospechar el lazo directo que los unía.

“Es un tema que a mí me conmueve mucho, yo duré muchos años diciéndole a mi papá como ‘acércate a él, es tu hijo, ¿no?’. Hoy no lo juzgo porque él tenía mucho miedo que nosotros, sus hijos de su esposa, fuéramos a rechazar esta noticia y al contrario, yo quería que se acercara a él”, aseguró la presentadora en los adelantos difundidos por La Lupa.

Claudia confesó que siempre percibió una distancia inexplicable entre su padre y este joven, cuestionándose por qué él no recibía el mismo desborde de amor que ella y sus hermanos legítimos.

Para la presentadora, el hecho de que su padre pudiera confesar la verdad antes de morir fue un acto de misericordia divina. A pesar del temor de Germán al rechazo, la reacción de sus hijos fue de total apertura. Esta madurez emocional permitió que la familia sanara viejas heridas justo antes de que el destino los separara físicamente de su padre.

Claudia Bahamón, quien se ha consolidado como la cara más amable de la televisión colombiana gracias a su extensa trayectoria en el Canal RCN y su rol icónico en MasterChef, demuestra una vez más por qué es una de las figuras más respetadas del país. Su capacidad para manejar un tema tan sensible, con amor y sin juicios hacia su progenitor ha sido aplaudida por sus seguidores en redes sociales.

No es la primera vez que Claudia utiliza su plataforma para hablar de la importancia de la salud mental y los vínculos familiares. Desde la muerte de su padre, la modelo ha sido una defensora del perdón y la unión. Esta nueva pieza del rompecabezas familiar no solo humaniza la vida de la presentadora, sino que pone de manifiesto la fortaleza de la familia de una de las modelos más queridas de la farándula nacional.

