En medio de una de las crisis diplomáticas más agudas de los últimos años, el polémico streamer antioqueño WestCol ha vuelto a ser el centro de la conversación digital. Tras las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre una posible intervención en territorio colombiano, el creador de contenido utilizó su plataforma para enviar un mensaje que ya es viral.

El panorama geopolítico regional sufrió una fractura el pasado 3 de enero de 2026, tras la detención de Nicolás Maduro en Venezuela. Este suceso no solo alteró el equilibrio en el país vecino, sino que endureció radicalmente el discurso de Donald Trump hacia la administración de Gustavo Petro.

Lo que antes se manejaba bajo los canales de la diplomacia estratégica, hoy parece una declaración de hostilidades abierta. El pasado domingo 4 de enero, a bordo del Air Force One, Trump no se guardó nada: tildó a Petro de “hombre enfermo” y lo acusó de gestionar lo que denominó como “fábricas de cocaína”.

El mandatario estadounidense fue enfático: “Petro está produciendo cocaína y la está mandando a EE. UU. Será mejor que se guarde las espaldas”. Estas palabras, que sugieren que Colombia es el siguiente objetivo en su campaña contra el narcotráfico, han generado una ola de incertidumbre en el país.

“¿Yo estoy pintado en la pared?”: La respuesta de WestCol

Ante este escenario de prepotencia militarista, Luis Villa, más conocido como WestCol, decidió abordar el tema durante una de sus transmisiones en vivo. Entre risas, pero con su característico tono provocador, el streamer cuestionó la percepción que Trump tiene sobre el poder en Colombia.

“Este marica cree que Petro está solo ¿Este marica cree que yo qué? (...) ¿Que yo estoy pintado en la pared, o qué? ¿Qué yo voy a permitir que entre a mi país así como si nada?”, expresó el antioqueño ante miles de espectadores.

Incluso, WestCol fue más allá y se autoproclamó como un factor disruptivo en un posible conflicto bélico: “Yo soy el primer streamer que le va a acabar la guachafita a Trump. El primero que acaba una guerra”. Aunque sus declaraciones se dieron en un contexto de mofa, el impacto en redes fue inmediato, dividiendo a la opinión pública entre quienes celebran su humor y quienes critican su ligereza ante un tema de seguridad nacional.

Controversia y ambivalencia política

A pesar de su aparente “defensa” a la soberanía, el streamer paisa no tardó en matizar sus palabras con un comentario que generó aún más desconcierto: “No, mentira. Vean, yo les voy a decir algo, eso no va a pasar, él nunca va a poder entrar a Colombia. ¿Debería? Sí, la verdad. Nos haría un favor a todos, pero no va a pasar”.

Esta dualidad es propia de WestCol, un personaje que ha construido su carrera sobre la base de la incorrección política y los escándalos mediáticos. No es la primera vez que Villa se ve envuelto en polémicas por sus opiniones sobre la realidad nacional, lo que lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes —y divisivas— de la cultura digital en Colombia.

Redes sociales: entre el apoyo y la burla

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar. Mientras algunos se tomaron con humor la idea de un streamer enfrentándose al ejército más poderoso del mundo con comentarios como “lo va a defender boxeando” o “cuidado lo despiertan”, otros aprovecharon para profundizar en la grieta política del país.

Comentarios como: “West es petrista, es de los míos” chocaron con otros más críticos que cuestionaron el apoyo a las amenazas extranjeras: “¿La gente que apoya a Trump, todo bien en casa?”. Lo cierto es que, una vez más, WestCol ha logrado capitalizar la agenda informativa, convirtiendo una crisis binacional en una tendencia de entretenimiento.

Por ahora, el Gobierno Nacional no se ha pronunciado sobre las burlas del streamer, pero el malestar por las palabras de Trump sigue creciendo en los sectores diplomáticos, mientras figuras como WestCol prefieren enfrentar la incertidumbre a través de la pantalla y el sarcasmo.