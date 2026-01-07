“Qué tal si organiza una marcha en contra de su Gobierno”: la fuerte crítica de María Fernanda Cabal que es tendencia en X

Las redes sociales en Colombia no descansan, y este miércoles 7 de enero, la temperatura digital alcanzó su punto máximo. Mientras en las plazas públicas se alistaban banderas para la movilización convocada por el Gobierno, la red social X (antes Twitter) se libraba una batalla de opiniones liderada por una de las figuras más mediáticas del país: la senadora María Fernanda Cabal.

‘The Batman 2′ quiere fichar a otra estrella de Marvel para acompañar a Robert Pattinson; ¿qué pasó con Scarlett Johansson?

El dardo que se volvió viral

Fiel a su estilo directo y sin filtros, la senadora Cabal utilizó su plataforma para cuestionar no solo la intención de la marcha nacional, sino el despliegue logístico en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá. La congresista puso el dedo en la llaga sobre un tema que siempre genera debate entre los internautas: el uso de los recursos públicos para eventos masivos y la mala gestión de la salud pública.

¿Cuánto nos costó a los colombianos la tarima y las carpas con las que ocuparon la Plaza de Bolívar?



Petro prefiere malgastar la plata de los ciudadanos en propaganda que en medicamentos. pic.twitter.com/zWdTXV3LeZ — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 7, 2026

“¿Cuánto nos costó a los colombianos la tarima y las carpas con las que ocuparon la Plaza de Bolívar?”, trinó la senadora en su cuenta oficial. El comentario no tardó en inundar las redes de miles de usuarios, dividiendo opiniones entre quienes apoyan la movilización y quienes cuestionan la inversión en “propaganda”.

Más allá del debate político, el enfoque de la jornada se volcó hacia la realidad ciudadana. Mientras en la capital se instalaban equipos de sonido, en Tunja se vivía una escena radicalmente distinta que la senadora aprovechó para su contundente mensaje.

Desde la madrugada, ciudadanos de la capital boyacense fueron captados en largas filas, no para una fiesta o un concierto, sino para intentar conseguir medicamentos básicos. Este contraste fue el motor de la crítica más severa de Cabal: “Petro, qué tal sí organiza una gran marcha en contra de su gobierno por la destrucción al sistema de salud. Vea los usuarios en Tunja haciendo filas para reclamar los medicamentos desde la madrugada”.

Petro qué tal si organiza una gran marcha en contra de su gobierno por la destrucción al sistema de salud.



Vea los usuarios en Tunja haciendo filas para reclamar los medicamentos desde la madrugada. pic.twitter.com/khwhQ70Cx0 — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 7, 2026

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha mantenido su narrativa de defensa de la soberanía. Su presencia en la Plaza de Bolívar es el evento central de una jornada que busca mostrar el respaldo popular a su gestión, a pesar de las críticas que llueven desde el sector de la oposición.

“Aprendí una valiosa lección” La confesión de Jack Black tras haber rechazado una de las mejores películas de superhéroes de la historia

No es la primera vez que la senadora Cabal se convierte en vocera de la oposición. Su trayectoria está marcada por momentos de alta tensión mediática y frases que rápidamente se convierten en banderas de opinión.

En esta ocasión, su reclamo sobre la “destrucción del sistema de salud” y el gasto en tarimas ha logrado que la conversación pase de lo institucional a lo cotidiano, donde el ciudadano de a pie se pregunta por sus medicinas mientras observa el despliegue de las marchas.