"Aprendí una valiosa lección" La confesión de Jack Black tras haber rechazado una de las mejores películas de superhéroes de la historia

Jack Black confiesa su mayor arrepentimiento en Hollywood: rechazar el papel de Síndrome en ‘Los Increíbles’.

Valentina Rueda Rodríguez

Valentina Rueda Rodríguez

7 de enero de 2026, 10:10 p. m.
Jack Black dice que se arrepiente de haber rechazado Los Increíbles.
Jack Black dice que se arrepiente de haber rechazado Los Increíbles. Foto: IGN ESPAÑA

Jack Black, el carismático actor que ha conquistado al mundo con su energía inagotable y su talento musical, atraviesa hoy uno de los momentos más fructíferos de su carrera. Sin embargo, detrás de las risas y los éxitos de taquilla, el protagonista de School of Rock guarda un arrepentimiento que todavía le pesa: haber dicho que “no” a una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos.

El rechazo a Pixar y a ‘Los Increíbles’

En medio de la intensa gira promocional de ‘Anaconda’, el esperado reboot de la cinta de 1997 que Black protagoniza junto a figuras de la talla de Jennifer Lopez, el actor abrió su corazón sobre las decisiones que marcaron su trayectoria. Black fue consultado sobre si existía algún papel que lamentara haber dejado pasar. Su respuesta fue inmediata y honesta: el villano Síndrome en ‘Los Increíbles’ (2004).

El actor confesó que, en aquel entonces, subestimó el potencial del proyecto y del equipo creativo detrás de la cinta de animación. “Me ofrecieron, y lamento haber rechazado... Me ofrecieron interpretar a Síndrome en esa fantástica película, una de mis favoritas de todos los tiempos, por cierto”, declaró Black en declaraciones citadas por Milenio.

“¿Unidimensional?”: Las exigencias que lo dejaron fuera del proyecto

La razón detrás de su negativa no fue un problema de agenda, sino una percepción errónea del guion. Jack Black explicó que, en aquel momento, no estaba familiarizado con el trabajo del director Brad Bird. Al leer el libreto original, el actor sintió que el personaje del villano resentido era “un poco unidimensional”.

Con la confianza que le daban sus éxitos previos, Black intentó intervenir en la parte creativa. “Incluso pedí que reescribieran el villano para hacerlo más complejo”, admitió el actor. No obstante, el equipo de Pixar, fiel a su visión original, no aceptó las sugerencias de cambio. Esta falta de acuerdo terminó por frenar su participación, abriendo la puerta para que el papel recayera en Jason Lee, conocido por su protagónico en Me llamo Earl.

Un éxito de miles de millones que Black vio desde afuera

La decisión de Black resultó ser un error histórico. ‘Los Increíbles’ no solo ganó el Óscar a la Mejor Película de Animación, sino que se consolidó como una pieza de culto que trascendió generaciones. La magnitud del fallo se hace más evidente con el paso del tiempo: su secuela, lanzada años después, logró recaudar más de 1.200 millones de dólares a nivel global. Actualmente, Disney y Pixar ya trabajan en una tercera entrega de la franquicia.

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

A pesar de este “desplante” involuntario a la historia del cine, la carrera de Jack Black no se detuvo. El actor ha sabido redimirse en el mundo de la animación prestando su voz al icónico Po en la saga de Kung Fu Panda y, más recientemente, interpretando al villano Bowser en Super Mario Bros. La Película, donde su canción “Peaches” se convirtió en un fenómeno mundial.

Hoy, más maduro y consciente de la industria, Black asegura haber aprendido la lección: a veces, la genialidad de un personaje no reside en cuántas veces se reescriba el guion, sino en la visión de quienes lideran el proyecto. Mientras tanto, sus fans podrán verlo próximamente en la nueva versión de ‘Anaconda’, demostrando que, a pesar de los errores del pasado, su vigencia en Hollywood sigue intacta.

