“Cientos, dice la senadora, no llegan a 50”. Alfredo Saade se pronunció sobre la marcha a favor de Álvaro Uribe

El jefe de Despacho de la Casa de Nariño lanzó un trino en medio de la movilización que se presenta en varias regiones del país.

Redacción Semana
7 de agosto de 2025, 4:09 p. m.
Jefe de Gabinete Alfredo Saade
Jefe de despacho, Alfredo Saade. | Foto: Presidencia

Este jueves 7 de agosto, se registra una manifestación a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, la cual fue convocada en varias regiones del país. Marcha que se citó luego de que la jueza 44 penal del circuito condenara a Uribe a 12 años de detención domiciliaria por los delitos de soborno en acción penal y fraude procesal. Mientras que por el cargo de soborno a testigos fue absuelto el exmandatario.

Sin embargo, desde el Gobierno nacional se empezaron a conocer las primeras voces sobre esa marcha a favor de Uribe.

“Los medios de comunicación hay que regularlos”: Saade le propuso a Petro crear una red social llamada P, similar a X.
Alfredo Saade | Foto: esteban vega la-rotta-semana

Fue el caso puntual del jefe de despacho de la Casa de Nariño, Alfredo Saade, quien por medio de su cuenta personal de X expresó: “Cientos, dice la senadora, no llegan a 50”.

El mensaje de Saade fue por un trino que publicó la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “#MarchoPorLaLibertad7A #UribeInocente En Bogotá cientos de personas llegan, no importa la lluvia, importa Colombia”.

Entre tanto, el presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en sus redes sociales publicando varios trinos este 7 de agosto.

“¡Traidores a la patria!”, posteó el jefe de Estado.

Sobre ese trino, el mandatario recordó lo que dijo en una alocución que realizó el martes de esta semana: “Irrespetan a la Justicia todos los días diciendo que él (Álvaro Uribe) no debe estar preso. No me voy a meter en eso, no diré si sí o no, pero la Justicia se respeta en Colombia y en Estados Unidos. Colombianos que se van a allá a destruir la Justicia en Colombia, traidores a la patria, no oposición, una oposición no tiene esa indignidad”.

Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá
Marchas en apoyo al expresidente Álvaro Uribe en Bogotá | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, los jueces deben ser libres, no jueces con miedo, no jueces pensando en que los van a matar. O arrodillados porque en las redes y en la prensa insinúan que los van a matar por hacer Justicia. Así nos mataremos todos porque para la paz tiene que haber Justicia. Y Justicia habrá en Colombia”, insistió.

Además, en otro mensaje expresó el jefe de Estado: “Creyeron que matar jovencitos inocentes, por miles, para disfrazarlos de guerrilleros y ganar aplausos como en las plazas de toros, era hacer patria. La patria eran los 6.402 jóvenes asesinados con balas del Estado”.

Finalmente, y sobre la marcha a favor de Uribe, se indicó que las movilizaciones se concentran en más de 20 departamentos del país.

