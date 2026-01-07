Gente

Yina Calderón apareció en video abrazada con el ex de Aida Victoria; desataron reacciones: “No cae más bajo porque no hay fondo”

Ambos despertaron reacciones en redes sociales por una serie de imágenes que se compartieron.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

7 de enero de 2026, 6:05 p. m.
Yina Calderón, Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada
Yina Calderón, Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada Foto: Montaje SEMANA | instagram: @yinacalderonoficial - @aidavictoriam

Yina Calderón volvió a acaparar la atención en el mundo digital tras convertirse en el centro de varias noticias, especialmente luego de su regreso de República Dominicana, país en el que participó en un reality. A su llegada, la creadora de contenido reactivó sus redes sociales y desató una ola de reacciones con varias apariciones en Instagram, donde habló abiertamente de distintos temas personales y mediáticos.

No obstante, lo que más llamó la atención de los seguidores fueron los detalles relacionados con sus celebraciones de fin de año, el reencuentro con Asaf y una publicación inesperada que decidió compartir en sus perfiles oficiales, la cual despertó curiosidad y comentarios entre los usuarios.

Según quedó registrado, Yina Calderón revolucionó las plataformas digitales con un particular post que subió a su cuenta de Instagram, donde se le veía en compañía de Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano.

Ambos aparecen en un clip, grabado tipo selfie, nadando en una piscina con otras personas. Lo curioso es que la exparticipante de La casa de los famosos se ve abrazada por el cuello del ‘agropecuario’, mientras sonríen y molestan.

Pese a que no hubo detalles del encuentro, se especuló si se trataba de un amorío o simplemente una estrategia en plataformas.

Este contenido despertó reacciones en contra de la empresaria, quien había hablado antes de forma negativa sobre el hombre. Calderón aseguró que Tejada buscaba fama y reconocimiento por medio de Merlano, llegando a cuestionar mucho su relación.

La ola de comentarios no se detuvo en redes sociales, donde muchos afirmaron que eran incoherentes y necesitados de show para figurar. Reproches y ataques fluyeron, llegando a señalar directamente la ‘jugada’ que estaban haciendo.

“Yina no decía pues, que el agropecuario solo se quería aprovechar de la fama de Aida, para conseguir seguidores y fama”; “Encarte para encarte”; “El marketing más desagradable y arrastrado que he podido ver”; “Apenas, hacen buena pareja”; “Díganme que es IA”; “Nos dio fue risa”; “Un par de ridículos queriendo dar de qué hablar”; “Este tipo no cae más bajo porque no hay fondo que tocar”, entre otros comentarios.

