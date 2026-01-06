Gente

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

La empresaria reveló cómo se encontraban sus familiares tras el impacto.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

6 de enero de 2026, 8:11 p. m.
Yina Calderón habló de lo ocurrido con su familia.
Yina Calderón habló de lo ocurrido con su familia. Foto: YouTube Yina Calderón

Yina Calderón se ubicó como protagonista de una serie de noticias en plataformas digitales, precisamente de regreso de República Dominicana, donde participó en un reality. La famosa encendió las redes sociales con su aparición en Instagram, plataforma en la que estuvo hablando de diversos temas.

Sin embargo, las miradas de los curiosos se posaron en sus celebraciones de fin de año, el reencuentro con Asaf y una inesperada noticia que compartió a través de sus cuentas oficiales. La empresaria de fajas afirmó que una de sus hermanas había tenido un grave accidente.

Yina Calderón, que fue foco de reacciones, despertó preocupación en quienes se angustiaron al saber que Leonela Calderón había vivido este duro momento. Pese a que se encontraba estable, el auto sufrió daños graves.

Westcol se fue en contra de Yina Calderón y se enfureció por chisme que reveló: “Necesita revisarse”

“Uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman para decirle que la hermana se accidentó. Gracias a Dios, Leonela está bien, no le pasó nada grave ni a ella ni a su amiga, pero el carro sí quedó en pérdida total”, dijo la creadora de contenido en un video, mientras esperaba a Marcela Reyes para compartir en la ciudad paisa.

Televisión

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

Gente

El video creado con IA que muestra la ‘captura’ de Nicolás Maduro y es tendencia en redes

Gente

Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

Gente

De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Gente

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

Política

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

Gente

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

Gente

Westcol se fue en contra de Yina Calderón y se enfureció por chisme que reveló: “Necesita revisarse”

Gente

Fuerte polémica por muñeco de Año Viejo con la cara de Yina Calderón que fue quemado en Bogotá

Gente

Yina Calderón recordó a Epa Colombia y mostró fuerte preocupación: “Me da bastante tristeza”

Yina Calderón puntualizó que todo ocurrió por un motorizado que se atravesó y causó el accidente, llevando a que sus familiares sufrieran en este espacio.

Lo importante fue que no les pasó nada y que están bien de salud. Se les atravesó un motociclista borracho y se fueron rodando… pero bueno”, comentó en el mismo video, en el que aseguró que sus familiares estaban a salvo.

Por su parte, Juliana Calderón aprovechó y publicó un video de lo que sucedió, mostrando cómo quedó el carro tras el impacto. Según las imágenes, el vehículo tenía daños internos, la cojinería estaba afectada y uno de los laterales mostraba afectación, específicamente en la llanta.

“Empezamos el año con toda la actitud”, escribió.

Más de Gente

Yina Calderón habló de lo ocurrido en el Stream Fighters 4

Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

La alemana ‘Nibelungos: La guerra de los reinos’ tiene tan solo 6 episodios

La miniserie de fantasía más ambiciosa que se acaba de estrenar en 2026; está inspirada en ‘El señor de los anillos’

Sebastián Rangel cineasta venezolano creó la representación de la captura de Nicolas Maduro.

El video creado con IA que muestra la ‘captura’ de Nicolás Maduro y es tendencia en redes

El premio a “Mejor Película Extrajera” fue entregado en plena alfombra roja y sin previo aviso.

Ni lo dejaron hablar: indignación mundial por el “desplante” a reconocido director de cine en los Critics Choice Awards

El actor canadiense y copropietario del club capitalino apareció en redes sociales luciendo el nuevo uniforme

De Hollywood a Bogotá: Ryan Reynolds presume la camiseta de su nuevo equipo en Colombia. “Significa mucho”

Violeta Bergonzi y Valentina Taguado tuvieron un cruce.

Violeta Bergonzi habría tirado pulla contra Valentina Taguado tras salida del aire de ‘Qué hay pa’ dañar’: “No te metas conmigo”

Maria Elvira Salazar le habla claro a Gustavo Petro: termine su mandato y dé un paso al costado.

“Permita que alguien como Abelardo de la Espriella reestructure el país”: el fuerte mensaje de María Elvira Salazar a Gustavo Petro

'Que hay pa dañar' programa de RCN, sale del aire por diferencias con Taguado.

“Lo malo no dura”: Valentina Taguado se queda sin programa. ‘Qué hay pa’ dañar’ sale del aire tras varios escándalos

Sara Uribe y Manuela Gómez

Sara Uribe y Manuela Gómez se vieron cara a cara y tuvieron ‘cruce’ en pleno programa en vivo: “Aproveche esos 3 minutos de fama”

Fernando Carrillo, famoso actor, habló sobre captura de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez

Reconocido actor destapó vínculo con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, tras captura de Maduro: “La conozco muy bien”

Noticias Destacadas