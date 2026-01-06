Hermana de Yina Calderón sufrió aparatoso accidente y mostró cómo quedó el carro: “Se fueron rodando”

Yina Calderón se ubicó como protagonista de una serie de noticias en plataformas digitales, precisamente de regreso de República Dominicana, donde participó en un reality. La famosa encendió las redes sociales con su aparición en Instagram, plataforma en la que estuvo hablando de diversos temas.

Sin embargo, las miradas de los curiosos se posaron en sus celebraciones de fin de año, el reencuentro con Asaf y una inesperada noticia que compartió a través de sus cuentas oficiales. La empresaria de fajas afirmó que una de sus hermanas había tenido un grave accidente.

Yina Calderón, que fue foco de reacciones, despertó preocupación en quienes se angustiaron al saber que Leonela Calderón había vivido este duro momento. Pese a que se encontraba estable, el auto sufrió daños graves.

“Uno acá en Medellín tranquilo, relajado, cuando lo llaman para decirle que la hermana se accidentó. Gracias a Dios, Leonela está bien, no le pasó nada grave ni a ella ni a su amiga, pero el carro sí quedó en pérdida total”, dijo la creadora de contenido en un video, mientras esperaba a Marcela Reyes para compartir en la ciudad paisa.

Yina Calderón puntualizó que todo ocurrió por un motorizado que se atravesó y causó el accidente, llevando a que sus familiares sufrieran en este espacio.

“Lo importante fue que no les pasó nada y que están bien de salud. Se les atravesó un motociclista borracho y se fueron rodando… pero bueno”, comentó en el mismo video, en el que aseguró que sus familiares estaban a salvo.

Por su parte, Juliana Calderón aprovechó y publicó un video de lo que sucedió, mostrando cómo quedó el carro tras el impacto. Según las imágenes, el vehículo tenía daños internos, la cojinería estaba afectada y uno de los laterales mostraba afectación, específicamente en la llanta.

“Empezamos el año con toda la actitud”, escribió.