Fuerte polémica por muñeco de Año Viejo con la cara de Yina Calderón que fue quemado en Bogotá

En la época navideña, miles de personas adoptan algunas tradiciones que le permiten liberarse y motivarse para recibir el Año Nuevo. Una de las más conocidas es el muñeco del año viejo, que consiste en elaborar un muñeco que representa todo aquello que se desea dejar atrás.

Dificultades personales, fracasos, tristezas, conflictos familiares o incluso acontecimientos negativos que marcaron al país durante el año. Para su fabricación se utilizan materiales cotidianos como ropa usada, cartón, papel, aserrín o trapos, lo que refuerza la idea de despojarse de lo viejo y dar paso a lo nuevo.

La quema de un muñeco de año viejo es una tradición para recibir el nuevo año. Foto: Getty Images

Diana Celis, ex de Epa Colombia, víctima de duro robo en Bogotá; contó angustiante momento: “Nos apuntó”

En redes sociales, se viralizó el video de unos jóvenes que estaban quemando un año viejo. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que le pusieron una imagen de Yina Calderón en el rostro, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales.

“Me encanta que Yina los puso a armar el año viejo”; “Yina es muy inteligente, a ella le conviene esto”; “quedó más lindo el año viejo así, con la cara de Yina Calderón”; “jajajaja me reí sabroso”; “ya dejen quieta a Yina”; “Yina debería demandar eso” y “qué miedo que la gente haga eso, a mi si me parece una falta de respeto”, son algunas de las palabras que se leen.

En Bogotá hicieron un muñeco de año viejo de Yina Calderón. Foto: Instagram @yinacalderontv

La misma Yina Calderón reaccionó al contenido y lo subió en redes sociales; escribió algunas palabras al respecto: “Ya empezaron. Todos los años es lo mismo”.

Yina Calderón habló de Epa Colombia y se preocupó por su situación en la cárcel

En una declaración reciente, Yina Calderón, quien ha participado en La casa de los famosos Colombia y en La Mansión de Luinny en Puerto Rico, se refirió a Epa Colombia y expresó las emociones que le provoca saber que deberá vivir las fechas más significativas privada de la libertad y lejos de su familia.

“Me da bastante tristeza saber que es Navidad y mi amiga Epa Colombia sigue en la cárcel. Que va a ser su primera Navidad, su primer Año Nuevo, de pronto por fuera y no compartiendo con su familia”, dijo en un primer momento.

Novia de Epa Colombia se pronunció y expuso decisión que tomó en caso de la ‘influencer’: “A estas alturas”

Asimismo, destacó la labor que realizaba en favor de las familias vinculadas a su empresa, señalando que año tras año se esmeraba en ofrecerles distintos beneficios y en organizar celebraciones y encuentros especiales, con el propósito de generar espacios de alegría, unión y bienestar en el entorno laboral.

“Epa Colombia es de esas mujeres que en Navidad le hace fiesta a los empleados, hacía reuniones, repartía natilla, buñuelos, regalos a los niños, eventos, porque ella es demasiado como yo. O sea, nos gustan las fiestas, las novenas, todo eso, y saber que mi amiga Epa Colombia este año va a poder disfrutar, eso me da mucha tristeza”, afirmó.